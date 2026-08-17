Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Младший брат не пострадал в поножовщине между сестрами в Уфе
Мальчик 2016 года рождения находился в квартире во время нападения на двух сестер девяти и 16 лет в Уфе, он не пострадал, сообщили в прокуратуре Башкирии.
«По предварительным данным, сегодня утром в отсутствие взрослых в одной из квартир многоквартирного дома между двумя 16-летними девочками произошел конфликт, в результате которого одна из них ударила ножом свою сверстницу и ее девятилетнюю сестру», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там добавили, что их брат 2016 года рождения не пострадал.
Взрослых в момент происшествия дома не было.
Пострадавшие девочки были госпитализированы и прооперированы. Старшая из сестер находится в крайне тяжелом состоянии, тогда как состояние младшей оценивается как тяжелое, но стабильное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Полицейские нашли скрывшуюся с места преступления нападавшую.
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