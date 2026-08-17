Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.14 комментариев
Эксперт предупредила о риске потери аккаунтов из-за неактивных SIM-карт
Доступ к аккаунтам в соцсетях можно потерять из-за SIM-карт
Неиспользованные SIM-карты в течение нескольких месяцев могут стать причиной потери доступа к привязанным аккаунтам в социальных сетях и онлайн-сервисах, предупредила руководитель сервиса Яндекс ID Ася Статьева.
«Следить за актуальностью номера телефона – важнейшее правило. Если вы долго не пользуетесь SIM-картой, оператор связи блокирует номер и через несколько месяцев может передать его другому человеку. Если к этому номеру привязан ваш онлайн-профиль, восстановить к нему доступ будет сложно. Поменяли номер – сразу обновите его в настройках личного кабинета», – посоветовала она в беседе с РИА «Новости».
Помимо телефона, пользователям рекомендуется следить за резервной электронной почтой. Она должна быть защищена и доступна, так как поможет восстановить контроль над аккаунтом в случае отсутствия телефона.
Также следует регулярно проверять список активных устройств и удалять неиспользуемые.
Эксперт посоветовала периодически изучать историю активности для контроля входов в профиль. Для дополнительной безопасности можно официально подтвердить аккаунт через государственные порталы или оператора связи, что гарантирует восстановление доступа даже при утере смартфона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Госдума приняла закон о новых правилах использования SIM-карт. Штрафы за нарушения при выдаче SIM-карт ввели в России. Финансист предупредила о внезапной потере доступа к банковским приложениям.