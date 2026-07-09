Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.6 комментариев
Тренер петербургского «Зенита» Семак признан лучшим наставником сезона
Тренер петербургского «Зенита» Семак получил награду как лучший наставник сезона
Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Руководитель футбольного клуба «Зенит» из Петербурга официально признан лучшим наставником прошедшего сезона в Российской премьер-лиге, передает РИА «Новости». Торжественная церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоялась 9 июля в московском киноцентре «Мосфильм».
Победитель определился в результате совместного выбора поклонников футбола, представителей прессы и независимых экспертов. За престижную награду также боролись наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев и главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб завоевал одиннадцатый чемпионский титул в своей истории. В начале мая сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу после волевой победы над ЦСКА.
Перед зимней паузой команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в турнире до четырнадцати матчей.