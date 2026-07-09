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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    17 комментариев
    9 июля 2026, 21:56 • Новости дня

    Тренер петербургского «Зенита» Семак признан лучшим наставником сезона

    Тренер петербургского «Зенита» Семак получил награду как лучший наставник сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

    Руководитель футбольного клуба «Зенит» из Петербурга официально признан лучшим наставником прошедшего сезона в Российской премьер-лиге, передает РИА «Новости». Торжественная церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоялась 9 июля в московском киноцентре «Мосфильм».

    Победитель определился в результате совместного выбора поклонников футбола, представителей прессы и независимых экспертов. За престижную награду также боролись наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев и главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб завоевал одиннадцатый чемпионский титул в своей истории. В начале мая сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу после волевой победы над ЦСКА.

    Перед зимней паузой команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в турнире до четырнадцати матчей.

    8 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Союз европейских футбольных ассоциаций намерен воспрепятствовать допуску российских команд к соревнованиям, несмотря на недавнее разрешение Международного олимпийского комитета, пишет The Guardian.

    Европейские функционеры планируют не допустить российскую сборную до участия в турнирах, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian. Против возвращения отечественных футболистов активно выступают ассоциации Англии, Германии и Франции.

    «Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола, отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА», – отмечают источники издания.

    Позиция организации также связана с предстоящими выборами президента союза. Ожидается, что Александер Чеферин попытается переизбраться на свой пост в 2027 году. В связи с этим маловероятно, что он решит пойти против воли своих ключевых избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды.

    Месяцем ранее УЕФА отстранил отечественные клубы от участия в еврокубках сезона-2026/27.

    При этом президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть санкции против российских футбольных коллективов.

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    8 июля 2026, 02:30 • Новости дня
    Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу

    Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

    Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу
    @ IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам прошедших матчей окончательно определились участники следующей стадии мирового первенства по футболу с участием 48 национальных команд.

    Вторник стал заключительным днем первой стадии плей-офф. Теперь болельщиков ждут четыре захватывающих противостояния за выход в полуфинал, передает РИА «Новости».

    В Бостоне 9 июля сыграют сборные Франции и Марокко. В Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией.

    В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

    Текущий турнир вошел в историю как первый чемпионат мира с участием 48 сборных. Соревнования на территории США, Канады и Мексики завершатся 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ. Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ, из-за чего плачущий Роналду пообещал обдумать завершение карьеры.


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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (2)
    7 июля 2026, 05:20 • Новости дня
    Сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ

    Бельгия обыграла сборную США и оставила ее без четвертьфинала

    Сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ
    @ Xu Chang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная Бельгии одержала уверенную победу над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Сиэтле.

    Бельгийские футболисты уверенно переиграли американцев в матче 1/8 финала мирового первенства. Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 4:1.

    У победителей дважды отличился Шарль де Кетеларе, еще по одному мячу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. Единственный гол сборной США записал на свой счет Малик Тилльман, передает РИА «Новости».

    В стартовом составе американской команды вышел нападающий Фоларин Балоган, чья красная карточка была приостановлена дисциплинарным комитетом ФИФА.

    Президент США сообщил, что обращался в организацию по этому вопросу, а также поблагодарил ФИФА за исправление «огромной несправедливости».

    Сборная США покидает турнир на стадии 1/8 финала на четвертом чемпионате мира подряд. Ранее соревнования покинули другие страны-хозяйки – Канада и Мексика.

    В четвертьфинале 10 июля сборная Бельгии встретится с действующими чемпионами Европы – испанцами. Турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал текущий турнир последним в карьере. После проигрыша Роналду пообещал обдумать завершение карьеры. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

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    8 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Капитан аргентинской сборной Лионель Месси пояснил, что заплакал от радости и облегчения после тяжелого матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором команда Аргентины отыгрались со счета 0:2.

    Месси не смог сдержать эмоций после финального свистка в матче против национальной команды Египта, завершившегося со счетом 3:2. Футболист признался, что его реакция была вызвана желанием продолжить выступление на турнире, передает ТАСС.

    «Нет, это была небольшая радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу, и это не могло закончиться сегодня, мы не хотели завершать выступление», – ответил Месси на вопрос журналистов о том, не связаны ли слезы с мыслями о возможном последнем матче за сборную.

    Спортсмен добавил, что эмоции стали результатом напряженной игры и проделанной работы. По его мнению, аргентинская команда заслужила право идти дальше. Футболист подчеркнул, что отыгрываться со счета 0:2 всегда непросто, однако его коллектив никогда не сдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины обыграла египтян в матче 1/8 финала со счетом 3:2.

    В этой встрече Лионель Месси установил рекорд результативности для шести игр плей-офф подряд.

    Ранее на групповом этапе турнира капитан команды уже плакал из-за пережитых трудных дней.

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    7 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился голом в матче против Египта, установив уникальное достижение в истории мировых первенств.

    Капитан аргентинской команды поразил ворота соперника в шестой игре плей-офф подряд, передает ТАСС.

    Голевая серия звездного форварда началась еще на чемпионате мира 2022 года со стадии 1/8 финала.

    На предыдущем турнире футболист забивал сборным Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции, причем французам он отправил два мяча. На первенстве 2026 года в 1/16 финала от его действий пострадала команда Кабо-Верде. За всю серию нападающий записал на свой счет семь точных ударов.

    До этого достижения рекорд принадлежал трем игрокам, забивавшим в пяти матчах плей-офф кряду. Такую результативность демонстрировали бразильцы Леонидас и Вава, а также венгерский футболист Дьердь Шароши.

    Сам матч 1/8 финала против сборной Египта, прошедший в Атланте, завершился волевой победой аргентинцев со счетом 3:2. Уступая два мяча после голов Яссера Ибрахима и Мостафы Зико, южноамериканцы смогли переломить ход встречи благодаря точным ударам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал мундиаля. Лионель Месси побил бомбардирский рекорд Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира. На старте группового этапа капитан аргентинцев оформил победный хет-трик в ворота сборной Алжира.

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    7 июля 2026, 04:58 • Новости дня
    Плачущий Роналду пообещал обдумать завершение карьеры

    Роналду разрыдался после вылета с чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Знаменитый португальский футболист собирается взять паузу после провала сборной на ЧМ, уступившей испанцам, чтобы побыть с семьей и принять взвешенное решение о продолжении спортивного пути.

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен взять время на раздумья о своем будущем после вылета команды с чемпионата мира, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    В понедельник португальцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, завершив выступление на турнире. После финального свистка капитан национальной команды не сдержал слез, которые позже объяснил нормальным поведением, когда грустно и когда так покидаешь чемпионат мира.

    «Правда в том, что это был мой последний чемпионат мира, но что касается остального, у меня будет время подумать, побыть с семьей, избежать поспешных решений, и я продолжу двигаться дальше», – заявил 41-летний спортсмен.

    Футболист добавил, что ему грустно покидать турнир, однако он отдал все силы и уходит с чистой совестью. По его словам, жизнь игрока состоит из побед и поражений, после которых необходимо продолжать двигаться вперед.

    Контракт легендарного нападающего с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который он выступает с декабря 2022 года, рассчитан еще на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду  назвал текущий турнир последним в карьере. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

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    7 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы Европы – сборная Испании – одержала победу над португальцами благодаря голу Микеля Мерино в компенсированное время матча.

    Национальная команда Испании одержала победу над сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Единственный мяч в игре забил Микель Мерино, но этого хватило испанцам для того, чтобы пробиться0 в четвертьфинал турнира впервые с 2010 года.

    Тогда команда единственный раз в истории стала чемпионом мира.

    Высшим достижением португальцев остается бронза 1966 года.

    В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между США и Бельгией. Эта игра пройдет в ночь на вторник, начало в три часа ночи по московскому времени. Мировое первенство, проходящее в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду  назвал текущий турнир последним в карьере. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.


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    7 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Аргентинские футболисты обыграли египтян в матче плей-офф чемпионата мира, а Лионель Месси установил сразу несколько исторических рекордов мировых первенств.

    Действующие чемпионы мира – сборная Аргентины – одолели соперников из Египта в напряженном матче 1/8 финала ЧМ. Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:2, передает РИА «Новости».

    Голами в составе победителей отметились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес.

    Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым футболистом в истории, забившим в шести играх плей-офф подряд. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» также возглавил список лучших ассистентов мировых турниров с девятью передачами.

    При этом Месси установил антирекорд, не реализовав четвертый пенальти на чемпионатах мира. Египетская команда впервые за долгие годы вышла из группы, завершив свое выступление на ЧМ двумя забитыми мячами.

    В 1/4 финала аргентинцы встретятся с победителем противостояния между Швейцарией и Колумбией. Матч пройдет во вторник в Ванкувере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после проигрыша пообещал обдумать завершение карьеры. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде. Сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ.

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    7 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Мбаппе ответил на расистские оскорбления парагвайского сенатора

    Федерация футбола Франции решила подать жалобу из-за расизма сенатора Парагвая

    Tекст: Мария Иванова

    Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья подверглась резкой критике во Франции после расистских высказываний в адрес нападающего сборной Килиана Мбаппе.

    Инцидент произошел после поражения сборной Парагвая в матче против Франции на чемпионате мира, пишет Politico.

    Сенатор назвала футболиста «колонизированным камерунцем, притворяющимся французом», а также усомнилась в его интеллекте.

    «Вы презренная женщина и недостойны своей должности», – ответил Мбаппе в соцсети. Он добавил, что сенатор не представляет весь Парагвай, и пообещал не позволять подобным людям безнаказанно распространять ненависть.

    Французские политики также осудили высказывания сенатора. Министр спорта Франции Марина Феррари назвала их отвратительными, а мэр Парижа Эммануэль Грегуар подчеркнул, что Мбаппе является одним из величайших представителей страны.

    Федерация футбола Франции заявила о намерении подать уголовную жалобу. В организации подчеркнули, что подобные расистские комментарии являются мерзкими и неприемлемыми, и виновные должны преследоваться по закону везде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности благодаря победному пенальти.

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    8 июля 2026, 01:35 • Новости дня
    Швейцария выбила Колумбию с чемпионата мира и вышла в 1/4 финала ЧМ

    Швейцария выбила Колумбию с ЧМ и прошла в четвертьфинал

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцарские футболисты одержали победу над сборной Колумбии в серии пенальти и пробились в четвертьфинал мирового первенства 2026 года.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, завершился победой сборной Швейцарии над командой Колумбии, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в канадском Ванкувере.

    Основное и дополнительное время матча завершилось без забитых мячей. В серии послематчевых пенальти швейцарские футболисты оказались точнее, реализовав удары со счетом 4:3.

    Выход в четвертьфинал стал для сборной Швейцарии повторением лучшего результата в истории участий в чемпионатах мира. Ранее команда достигала этой стадии турнира в 1934, 1938 и 1954 годах.

    Сборная Колумбии доходила до четвертьфинала лишь в 2014 году.

    За выход в полуфинал швейцарцы поборются 11 июля в Канзас-Сити со сборной Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ. Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира


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    7 июля 2026, 06:29 • Новости дня
    Лукаку сравнялся с Марадоной по голам на чемпионатах мира

    Нападающий сборной Бельгии Лукаку догнал Марадону по числу голов на мундиалях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку догнал чемпиона мира – 1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадону в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

    Знаковое событие произошло во время матча одной восьмой финала, передает ТАСС. Встреча против американской команды завершилась победой бельгийцев. Теперь на счету нападающего и легендарного аргентинского игрока по восемь точных ударов на мировых первенствах.

    Абсолютным рекордсменом турнира остается Лионель Месси, в активе которого 20 забитых мячей. В настоящее время 33-летний Лукаку выступает за итальянский клуб Napoli, с которым выиграл чемпионат и суперкубок страны.

    Ранее футболист защищал цвета таких известных команд, как Chelsea, Manchester United, Inter и Roma. Он выигрывал бронзу на турнире 2018 года в России и остается лучшим снайпером своей сборной с 93 голами.

    Нынешний мундиаль совместно проводят США, Канада и Мексика. Впервые в истории соревнований за кубок борются 48 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, а завершится турнир 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, УЕФА резко осудил приостановку дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна перед матчем со сборной Бельгии.

    В предыдущем раунде плей-офф бельгийская команда обыграла сенегальскую сборную со счетом 3:2.

    Накануне английский форвард Гарри Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории мировых первенств.

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    7 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Балоган заявил о непричастности к приостановке дисквалификации ФИФА

    Tекст: Мария Иванова

    Нападающий сборной США Фоларин Балоган подчеркнул, что не участвовал в процессе приостановки своей дисквалификации перед матчем против Бельгии.

    Форвард американской национальной команды Фоларин Балоган сообщил, что не имеет отношения к решению о приостановлении его дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости». В ночь на вторник сборная США уступила Бельгии со счетом 1:4.

    Ранее Балоган получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить встречу с бельгийцами. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие наказания с испытательным сроком на один год. Позже президент США заявил, что обращался в ФИФА по этому поводу, поблагодарив организацию за устранение несправедливости.

    «Когда решение отменяют, это, конечно, вызывает споры. Поэтому лично меня это не очень удивило. Но, как игрок, я должен просто выходить на поле и выполнять свою работу», – прокомментировал ситуацию футболист. Он также добавил, что уважает протокол и просто принял решение о допуске к игре, никак не участвуя в самом процессе.

    25-летний Балоган с 2023 года защищает цвета «Монако». На его счету 31 матч и 12 голов за сборную США, а также десять игр за лондонский «Арсенал», воспитанником которого он является.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна.

    Дисциплинарный комитет организации отказался рассматривать жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на данное решение.

    В итоге сборная Бельгии уверенно обыграла американскую команду со счетом 4:1.

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    7 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    РПЛ опубликовала расписание матчей первых девяти туров сезона-2026/27

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская премьер-лига (РПЛ) определила расписание матчей первых девяти туров сезона-2026/27.

    Организаторы турнира официально представили календарь начала сезона, передает РИА «Новости». Открывающий тур российского первенства пройдет с 24 по 27 июля. При этом заключительные игры чемпионата запланированы на 29 мая 2027 года.

    В матче открытия нового розыгрыша московский ЦСКА встретится с калининградской «Балтикой». Игра состоится вечером 24 июля. На следующий день петербургский «Зенит» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона», а столичное «Динамо» примет самарские «Крылья Советов».

    Центральные противостояния ожидаются уже в первых турах турнира. Девятый тур завершится 17 сентября матчами махачкалинского «Динамо» против армейцев и «Ростова» со столичным «Динамо». Всего расписание включает подробные даты и время начала всех встреч стартового отрезка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюро исполкома РФС утвердило календарь нового футбольного сезона-2026/27.

    Министерство спорта предложило ужесточить лимит на легионеров для клубов Российской премьер-лиги.

    Московский «Спартак» в суперфинале Кубка России обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

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    8 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    The Telegraph сообщила о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, сообщает The Telegraph.

    ФИФА и УЕФА пока не собираются допускать российские клубы и национальные сборные к участию в международных соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, ограничивающие участие российских спортсменов в мировых первенствах. Позже журналист Sky News Роб Харрис отметил, что ФИФА планирует рассмотреть возможность следования новым указаниям МОК касательно снятия запретов с российских сборных.

    Напомним, в феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров на неопределенный срок. Однако в июне ФИФА позволила юношеской сборной России участвовать в чемпионате мира и фестивале среди игроков до 15 лет, которые пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир.

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    7 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Тренер сообщил о вылете форварда «Краснодара» с чемпионата мира

    Форвард «Краснодара» Кордоба выбыл до конца чемпионата мира из-за разрыва мышцы

    Tекст: Мария Иванова

    Нападающий колумбийской сборной Джон Кордоба досрочно завершил выступление на турнире, получив тяжелую травму левой ноги уже на восьмой минуте победного матча против Ганы.

    Главный тренер национальной команды Нестор Лоренсо подтвердил информацию о тяжелой травме футболиста, передает РИА «Новости».

    Нападающий покинул поле в самом начале встречи, которая завершилась выходом южноамериканского коллектива в одну восьмую финала.

    «У Джона разрыв мышцы, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы теряем очень важного игрока, но остальные члены команды восстановились. У нас все хорошо», – отметил специалист.

    Спортсмену 33 года, он выступает за российский клуб с 2021 года. Нападающий успел провести три матча на текущем турнире, а всего за сборную сыграл 24 раза и забил шесть голов.

    Колумбийцы сыграют со Швейцарией во вторник. Мировое первенство завершится 19 июля, после чего стартует новый сезон Российской премьер-лиги, где «Краснодар» встретится с казанским «Рубином».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборные Швейцарии и Колумбии встретятся в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    В прошлом году Российский футбольный союз признал Джона Кордобу лучшим игроком сезона Российской премьер-лиги.

    В марте нападающий забил единственный гол «Краснодара» в гостевом матче против казанского «Рубина».

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