Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине
Лавров обвинил ЕС в подрыве договоренностей России и США по Украине
Европейские страны ведут политические игры, стремясь нарушить согласованные позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, заявили в МИД.
Евросоюз хочет сорвать договоренности между Россией и США по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
«Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами», – цитирует ТАСС главу российской дипломатии.
Западные государства также пытаются испортить отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона, используя для этого украинских боевиков, добавил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность ростом террористических угроз в Африке.
По словам министра, исламистские группировки, связанные с ИГИЛ* (признана террористической и запрещена в РФ) и «Боко харам», расширяют влияние при поддержке бывших метрополий. Эти страны используют в своих провокациях как террористов, так и боевиков с Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.
Кроме того, помощник президента Николай Патрушев предупредил о планах государств ЕС сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило о поддержке Киевом террористических группировок в африканском регионе Сахеля.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ