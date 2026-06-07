Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.6 комментариев
Названы лауреаты премии «Русский Детектив»
Церемония награждения лауреатов премии «Русский Детектив» прошла в Москве
Церемония награждения лауреатов шестого сезона премии «Русский Детектив» в области детективной и остросюжетной литературы и кино прошла в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, сообщают информационные агентства.
«Автором года» признан Тимур Суворкин с книгой «Проклятие дома Грезецких». Звание «Открытие года» получил Игорь Евдокимов за произведение «Тайный архив Корсакова», а «Детективом года» жюри назвало книгу «Дорога на Голгофу» Алексея Заревина и Алексея Якушкина.
Всего премия вручена в 10 литературных номинациях, а в кинономинациях лауреатами стали сериалы «Плевако», «Убийство в маленьком городе» и фильм «Конклав», передает РИА «Новости».
Дебютом года стала книга «Аферистка на царской службе. Заговор молчащих» Иви Тару. Лучшим детективным триллером признаны «Шаги во тьме» Александра Пензенского, лучшим детским детективом – «Загадка покинутой дачи» Павла Коломийца, документальным детективом – «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы, историческим детективом – «Тайны льда» Антона Чижа, а лучшим иностранным детективом – «Мы раскрываем убийства» Ричарда Османа.
За вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра награду получила сценарист и переводчик Татьяна Устинова.
Премия «Русский Детектив» учреждена в 2020 году для поощрения деятелей литературы и кино за достижения в детективном жанре. Учредителем выступает киноканал «Русский Детектив», входящий в медиахолдинг «Цифровое Телевидение». Соорганизаторами премии являются издательская группа «Эксмо-АСТ» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город», при поддержке Российской государственной библиотеки.
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