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    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    27 комментариев
    29 июня 2026, 16:28 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередные дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону российской столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города в своем канале в Max.

    Отмечается, что всего с начала текущих суток на подступах к столице уничтожено семь аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.

    В субботу вечером количество сбитых дронов достигло 12. Из-за угрозы атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после того, как попыталась опереться на москитную сетку, ребенок погиб, сообщили в столичной прокуратуре.

    Трагедия произошла на улице Абрамцевской, передает РИА «Новости».

    «Девочка 2021 года рождения скончалась», – сказали в ведомстве.

    За ходом процессуальной проверки, которую проводят по факту гибели девочки, следит Бутырская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

    В марте в Москве трехлетний ребенок скончался в больнице после падения из окна квартиры на пятом этаже.

    Ранее в столице девочка 2021 года рождения выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку, и погибла.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    27 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.

    «Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

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    27 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых вечером в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 12, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщал о ликвидации трех дронов, затем системы ПВО уничтожили еще пять летевших на Москву беспилотников.

    Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    28 июня 2026, 00:17 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как следует из его сообщений, за сутки сбиты 25 беспилотников.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    До этого он сообщил об уничтожении еще одного БПЛА.

    По подсчетам ТАСС, основанным на сообщениях Собянина, за минувшие сутки силами ПВО было уничтожено 25 вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты зенитных комплексов в субботу отразили массированную воздушную атаку, перехватив 124 вражеских аппарата самолетного типа над Центральной Россией и южными территориями страны.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Минэнерго предложило запретить майнинг в московском регионе и Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики подготовило проект постановления об ограничении добычи цифровых валют на территории столичного региона и нескольких муниципалитетов приграничной зоны с 1 июля.

    Соответствующий проект постановления уже опубликован ведомством на официальном портале правовых документов, передают РИА «Новости». Предполагаемый срок действия ограничений – с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032 года, говорится в тексте документа.

    Они полностью затронут столицу и Московскую область. Кроме того, новые правила должны распространиться на город Льгов и восемь муниципальных районов Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительственная комиссия рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе и Курской области.

    В апреле министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг из-за высоких нагрузок на энергосистему.

    С января 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу в десяти других регионах России.

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    26 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы противовоздушной обороны сбили направлявшийся в сторону столицы беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву», – написал градоначальник в своем канале на платформе Max.

    Глава города также добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков и проводят необходимые работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее средства противовоздушной обороны поразили летевший к российской столице беспилотный летательный аппарат.

    В начале июня на подлете к городу военные уничтожили 14 вражеских аппаратов.

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    26 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    В Москве предложили философские основы будущего многополярного миропорядка

    На философском форуме в Москве предложены основы будущего миропорядка

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на площадке кластера «Ломоносов» 26 июня стартовала Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы». Мероприятие собрало участников из 34 стран и стало одной из крупнейших международных дискуссионных площадок, посвященных осмыслению будущего мироустройства.

    Открывая конференцию, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что современный мир находится в состоянии постоянной турбулентности, а технологические изменения одновременно расширяют возможности и усиливают вызовы. По его словам, именно способность ответить на них определит будущее человечества.

    «Нас объединяет образ будущего – понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», – заявил Кириенко.

    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что философия возвращается в центр общественной и политической повестки, поскольку без нее невозможно осмысление ключевых вопросов человеческого существования. Он отметил, что при росте числа цивилизационных моделей возрастает риск «какофонии смыслов», однако фундаментом диалога могут стать общие ценности.

    «Самое главное… возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту. Значит, будет казаться, что гармония в принципе недостижима, что подрывает возможность диалога, ставит под вопрос наше общее будущее. Но мне кажется, что решение есть. Фундаментом этого диалога могут и уже во многом являются наши общие ценности», – сказал Чернышенко. Он добавил, что именно философия способна удержать внимание на человеке в условиях технологических трансформаций.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что обсуждение будущего невозможно без международного участия, поскольку вопросы развития человечества выходят за рамки национальных границ. По его словам, технологические прогнозы без смыслового наполнения теряют практическую ценность. «Сегодняшнее будущее нельзя понимать как набор технологических прогнозов. Без глубокого осмысления целей и смыслов самые передовые разработки рискуют остаться лишь инструментом без предназначения», – заявил он.

    Отдельный акцент был сделан на формировании многополярной архитектуры мира. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил необходимость создания такой модели международных отношений, которая будет приемлема для всех участников.

    Вице-президент РАН Николай Макаров подчеркнул интегрирующую роль философии в гуманитарном знании, а в ходе пленарной дискуссии участники обсудили трансформацию человека, общества и государства в условиях технологического развития и формирования новых центров силы.

    Значительное внимание уделили вопросам цивилизационной идентичности. Директор Высшей политической школы имени И. Ильина Александр Дугин заявил о необходимости формирования собственной цивилизационной модели России. «Русское время течет по-другому, имеет другую структуру – оно по необходимости будет окрашиваться в эсхатологические тона. Есть иная его конфигурация – надежда, которая живет в народе. Народ верит вопреки всему в светлое будущее, в то, что будет построено общество справедливости, милосердия, чистоты, любви. Вопреки всем испытаниям в народе живет будущее как победа, преображение. Фактически это то, что мы сегодня называем традиционными ценностями. Это выражение нашей идеи и цели», – отметил он.

    Свою концепцию представил и представитель Китая, профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, предложивший отказаться от противопоставления демократических и авторитарных моделей в пользу оценки эффективности управления. «Мы считаем, что противопоставление демократии и автократии – это устаревшая догма… Парадигма «хорошее управление против плохого» – гораздо более справедливый и честный подход», – заявил он.

    Профессор Кентского университета Ричард Саква, в свою очередь, указал на кризис западных представлений о будущем, отметив утрату идеологического оптимизма после окончания холодной войны и необходимость переосмысления идеи прогресса.

    Отдельным направлением обсуждения стало влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на общество и образование. Эксперты отметили, что ИИ становится «квазисубъектом», усиливающим инфляцию информации, а ключевым навыком будущего становится способность к метамышлению и работе со смыслами.

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    27 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили пять летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили пять БПЛА, летевших на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что сбиты два беспилотника, летевших на Москву.

    Позже были уничтожены еще три дрона. В настоящее время специалисты профильных ведомств продолжают работу на местах падения обломков.

    Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили три направлявшихся в сторону столицы дрона. До этого военные сбили еще два вражеских аппарата.

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    27 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Мошенники похитили у пенсионера в Москве более 31 млн рублей

    Мошенники под видом правоохранителей похитили у пенсионера 31,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 89-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, лишившись более 31,5 млн рублей, заявили в столичной прокуратуре.

    Лжесотрудники правоохранительных органов на протяжении шести месяцев вводили в заблуждение пожилого жителя столицы. Злоумышленник сообщил мужчине, что от его имени произведен перевод средств преступнику. После этого жертву уведомили о возбуждении уголовного дела и необходимости оказать содействие.

    Пожилой москвич согласился на сотрудничество, после чего курьер привез ему поддельные процессуальные документы и взял подписку о неразглашении.

    «По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей», – сообщили в столичной прокуратуре.

    Преступники обещали вернуть все средства по окончании расследования. Мужчина осознал обман лишь тогда, когда не смог связаться со своим так называемым куратором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички 37 млн рублей.

    В начале того же месяца другой пожилой житель столицы отдал злоумышленникам через курьеров более 71 млн рублей.

    В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю пенсионерку на 40 млн рублей.

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    27 июня 2026, 22:10 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены два дрона, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков уничтоженных дронов находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников.

    До этого мэр столицы сообщил о ликвидации еще трех дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    27 июня 2026, 06:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве система противовоздушной обороны сбила два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбиты еще два вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков сейчас находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила семь летевших на Москву дронов.

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек.

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    26 июня 2026, 17:15 • Новости дня
    В Сколково открыли два корпуса онкобольницы №62

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столичном «Сколково» запустили современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62 с двумя корпусами и мощным амбулаторным центром на более чем 1,2 тыс. посещений.

    Новый комплекс открыли вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в канале правительства России в Max.

    Голикова напомнила, что с 2019 года реализуется федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, в рамках которого за семь лет в стране создали 18 новых онкоцентров.

    По словам Голиковой, благодаря профосмотрам и диспансеризации число пациентов, у которых рак выявляют на ранней стадии, за семь лет в Москве выросло в семь раз. Она отметила, что смертность от онкологических заболеваний в столице поступательно снижается: в прошлом году по сравнению с 2024 годом она уменьшилась на 2,6%, а в первом квартале текущего года – еще на 3,6%. За семилетний период, подчеркнула вице-премьер, годовая смертность от онкологии сократилась более чем на 36%.

    Собянин в своем канале в Max назвал открытие комплекса большим событием для городского здравоохранения и сообщил, что с запуском МГОБ №62 завершилось формирование нового каркаса московской онкослужбы. В него вошли пять мощных клиник: больница №62, ММКЦ «Коммунарка», Боткинская больница, Центр имени Логинова и больница имени Юдина. Мэр отметил, что главный результат этой работы – рост качества диагностики и лечения рака, сохранение жизни и здоровья москвичей.

    Новый комплекс включает два корпуса общей площадью более 65 тыс. кв. м. Первый корпус – стационарный – рассчитан на 500 коек и включает центр амбулаторной онкологической помощи более чем на 1,2 тыс. посещений в смену, центры опухолей костей и мягких тканей и центр лекарственной терапии. Второй корпус – трехэтажный операционно-реанимационный блок с 18 операционными, отделением реанимации и интенсивной терапии, стационаром кратковременного пребывания и лабораторией.

    В структуре нового комплекса работают отделения абдоминальной и торакальной онкологии, онкоколопроктологии, онкоурологии, онкогинекологии, лечения опухолей молочной железы, головы и шеи, сообщается в канале Минздрава в Max. Здесь же размещены городской научно-практический центр опухолей костей и мягких тканей, радиотерапевтическое отделение, центр лекарственного лечения, центр амбулаторной онкологической помощи и городской референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Учреждение оснастили современными МРТ и КТ, рентген-аппаратами, маммографами, ангиографической системой в операционной и оборудованием для функциональной диагностики.

    Мурашко сообщил, что в России продолжается масштабное обновление всей онкологической службы: более 1 тыс. единиц тяжелого оборудования было поставлено в предыдущие периоды, сейчас идет переоснащение подразделений ядерной медицины. В прошлом году все федеральные центры оснастили ПЭТ-сканерами, продолжается строительство циклотронов, а в стадии строительства и реконструкции находятся еще семь онкологических центров, запуск дополнительных площадей ожидается в этом году. Министр добавил, что, несмотря на рост числа онкозаболеваний, связанный в том числе с увеличением продолжительности жизни, растут показатели годичной и пятилетней выживаемости пациентов.

    Собянин сообщил, что в Москве сформирована сеть из пяти клиник, которая стала каркасом онкологической службы, и подчеркнул важность своевременной диагностики и качественного лечения. По его данным, на диспансерном учете в городе сейчас находится около 500 тыс. онкобольных, и основной причиной роста этого показателя стало увеличение продолжительности жизни граждан.

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    29 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Временная работа по согласованию введена с рейсами в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями в ночь на воскресенье.


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    29 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения сняты с аэропорта Внуково, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале ведомства.

    Чуть ранее Росавиация перевела аэропорт Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями в ночь на воскресенье.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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