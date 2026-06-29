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Эксперт ОП Машаров предупредил о фейковых билетах и аренде жилья
В сезон летних отпусков мошенники начали выманивать деньги через ложные сообщения о брони билетов и поддельные объявления аренды жилья с заниженными ценами, заявил член комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Злоумышленники рассылают сообщения от имени авиакомпаний и РЖД, а также маскируются под популярные сервисы продажи билетов. Цель таких рассылок – похитить деньги и персональные данные граждан, пояснил Машаров, передает РИА «Новости».
«Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт», – рассказал он.
Эксперт уточнил, что в СМС обычно фигурируют фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердите бронь», «внесите сбор за сохранение билета».
Специалист подчеркнул, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам и вводить данные банковских карт на незнакомых ресурсах. По его словам, летом также растет число фейковых объявлений о сдаче квартир и домов, сопровождаемых красивыми фотографиями и ценами ниже рыночных.
Мошенники рассчитывают на страх отдыхающих остаться без жилья в разгар сезона, особенно когда поездка запланирована с детьми или пожилыми родственниками и билеты уже куплены.
Машаров посоветовал бронировать жилье только на проверенных платформах, изучать отзывы, дату создания объявления и профиль владельца, а также запрашивать договор или официальное подтверждение брони. Если гражданин заподозрил мошеннические действия в отношении себя, эксперт рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Галактион Кучава предупредил о рассылке фальшивых сообщений от имени авиакомпаний и РЖД с «спецтарифами» и угрозами аннулирования брони.