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    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    18 комментариев
    26 июня 2026, 14:15 • Новости дня

    В Крыму предупредили о приближении аномальной жары

    ГУ МЧС Крыма предупредило о приближении аномальной жары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Крыму в конце июня ожидается повышение температуры воздуха до плюс 35 градусов, что на семь градусов превышает обычные климатические показатели для этого периода, сообщило крымское главное управление МЧС.

    ГУ МЧС России по Крыму объявило о наступлении аномально жаркой погоды на территории полуострова с 28 июня по 2 июля. В этот период средняя суточная температура окажется выше климатической нормы на семь градусов, передает РИА «Новости».

    Согласно прогнозу спасателей, максимальная температура воздуха достигнет плюс 35 градусов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе установились рекордные температуры, что привело к гибели более 200 человек.

    Во Франции 24 июня 2026 года стал самым жарким днем за всю историю наблюдений. Средняя максимальная температура по стране в этот день достигла 38,2 градуса Цельсия.

    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    24 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выигрыш дела в суде Гааги окончательно закрепил юрисдикцию Москвы над прилегающими к Крымскому полуострову водами, заявил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Абсурдные требования, все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Напомним, международный арбитраж в Гааге отклонил требования Киева о статусе Азовского моря, сносе Крымского моста и выплате репараций Украине.

    Постоянная палата третейского суда закрыла Азовское море для иностранных военных кораблей.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот вердикт признанием суверенитета государства в обновленных границах.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Губернатор сообщил, что на энергетических объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и, как подчеркнул Развожаев, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Все экстренные службы, по его словам, находятся в полной готовности.

    «Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили девять украинских беспилотников.

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    24 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников
    Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили две массированные атаки беспилотников на Севастополь, перехватив десятки вражеских дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», – написал глава города в своем Telegram-канале.

    Спасательная служба зафиксировала точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, из-за чего загорелся приемник газового котла. Огонь оперативно локализовали сотрудники МЧС.

    Также повреждены семь частных домов в разных районах города. Зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Из-за падения частей сбитых БПЛА произошло шесть возгораний травы, в том числе в районе Фиолентовского шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силы ПВО сбили более 25 украинских беспилотников над Севастополем.

    Неделей ранее в результате налета дронов пострадали два местных жителя.

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    25 июня 2026, 09:30 • Новости дня
    В Крыму от атак ВСУ погибли ребенок и взрослый

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В населенном пункте Денисовка на Крымском полуострове в результате ночных атак украинских боевиков погибли два человека, включая несовершеннолетнего, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок», – указал Аксенов в Max.

    Также пострадали еще два человека.

    Глава Крыма пожелал скорейшего выздоровления раненым, и отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

    Ранее в результате налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. В середине июня жертвой ночного удара дронов по городу Саки стала пожилая женщина.

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    24 июня 2026, 09:03 • Новости дня
    В Крыму три города и два района остались без света

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Технологические нарушения на Крымском полуострове привели к обесточиванию нескольких крупных населенных пунктов и прилегающих муниципальных образований, сообщило предприятие «Крымэнерго».

    Масштабный сбой в электросетях оставил без энергоснабжения жителей Евпатории, Сак, Джанкоя, а также Джанкойского и Сакского районов, указали в компании, передает ТАСС.

    Точное количество пострадавших абонентов в настоящий момент не уточняется.

    «Ведутся аварийно-ремонтные работы», – отметили там.

    Специалисты экстренных служб уже ликвидируют последствия аварии. Ожидается, что подача электричества потребителям будет полностью восстановлена ориентировочно в течение одних суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне масштабное отключение электроэнергии затронуло Симферополь, Алушту и Ялту.

    В ночь на среду из-за удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

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    23 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Хуснуллин заявил об усилении защиты транспортного сообщения с Крымом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство совместно с Министерством обороны разрабатывает дополнительные меры защиты транспортных артерий Крыма, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», – сказал Хуснуллин на совещании президента с членами правительства, передает ТАСС.

    Кроме того, кабмин вместе с региональными властями подготовил программу поддержки туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. По словам вице-премьера, эти меры направлены на сохранение кадрового потенциала отрасли и обеспечение возврата средств туристам за ранее оплаченные бронирования, в том числе за детский отдых. Ожидается, что соответствующие документы будут выпущены в ближайшие дни.

    Хуснуллин также подчеркнул, что правительство продолжит в оперативном штабном режиме принимать решения для планомерной реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Вице-премьер отметил, что в 2025 году турпоток на полуостров составил 7,4 млн человек, превысив показатель 2024 года, когда регион посетили 6,3 млн туристов.

    По статистике, 75% отдыхающих прибывают в Крым на автомобилях, а 25% используют железнодорожный транспорт. При этом Хуснуллин признал, что с учетом текущей обстановки сейчас наблюдается определенное снижение туристической активности на полуострове.

    Ранее сообщалось, что руководство Крыма предпринимает все необходимые меры для защиты граждан от украинских атак.

    Эксперт Игорь Юшков назвал Вооруженные силы России единственным гарантом безопасности логистических цепочек полуострова.

    Власти Херсонской области создают дополнительные транспортные коридоры для разгрузки автомобильного движения в сторону республики.

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    24 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Сбиты девять атаковавших Севастополь беспилотников

    Развожаев: Военные сбили девять атаковавших Севастополь беспилотников

    Сбиты девять атаковавших Севастополь беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе в районе Севастополя уничтожили девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

    По его словам, беспилотники сбили в районе Северной стороны, мыса Херсонес и в Балаклавском районе.

    Губернатор сообщил, что в отражении атаки участвуют системы ПВО и мобильные огневые группы. Военные уничтожают вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Развожаев призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили два украинских беспилотника.

    В июне Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 июня 2026, 03:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отражают атаку ВСУ, военные уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    При отражении атаки ВСУ задействованы авиация, расчеты ПВО и мобильные огневые группы. В районе Северной стороны сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил Развожаев в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.

    Представители министерства культуры России во главе с первым замминистра Сергеем Обрывалиным посетили разрушенную панораму для оценки последствий атаки беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 июня 2026, 20:28 • Новости дня
    Число машин в очереди на Крымский мост уменьшилось до 610

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился, однако время ожидания досмотра по-прежнему превышает два часа, сообщается в местном телеграм-канале, который владеет ситуацией.

    Ситуация на автоподходах к Крымскому мосту постепенно стабилизируется. Общее число ожидающих проезда автомобилей сократилось с 899 до 610 единиц, передает ТАСС.

    Утром пробка была значительно больше. По данным на 09:00 по московскому времени, со стороны Тамани находилось 150 машин, а со стороны Керчи – 749 транспортных средств. В тот момент водителям приходилось ждать около трех часов.

    «Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», – говорится в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.

    Накануне вечером затор составлял всего 310 автомобилей. Стоит отметить, что сегодня движение по транспортному переходу временно перекрывалось дважды: с 03:26 до 04:10 и с 08:33 до 09:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июня движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили в третий раз за день. Накануне утром перед въездами на переправу скопилось почти 975 транспортных средств. В августе прошлого года в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи застряли около 650 машин.

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    25 июня 2026, 17:16 • Новости дня
    Аксенов заявил о полной продовольственной безопасности в Крыму

    Глава Крыма Аксенов сообщил о полном обеспечении региона продовольствием и лекарствами

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о полном обеспечении региона продовольствием и медикаментами.

    «Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии», – подчеркнул руководитель полуострова в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава республики Сергей Аксенов заявил о полном самообеспечении региона продовольственной пшеницей и хлебом.

    Президент Владимир Путин подчеркнул стратегическое значение Крыма для всей страны.

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    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    25 июня 2026, 22:10 • Новости дня
    Аксенов обратился к жителям Крыма и призвал игнорировать фейки

    Аксенов призвал жителей Крыма игнорировать украинские фейки

    Tекст: Катерина Туманова

    После атак ВСУ на полуостров граждан призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к обстановке, при которой ведутся восстановительные работы и наладка поврежденных систем, о чем написал глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов заявил, что по всей территории Крыма в ходе восстановительных работ будет производиться временное отключение энергоснабжения.

    «На данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения будут проводиться точечно и по необходимости», – сообщил он в Telegram-канале с просьбой о понимании к сложившимся обстоятельствам.

    Аксенов подчеркнул, что продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии.

    «Призываю крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом. Напоминаю, что главная цель врага – запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов», – добавил он.

    Аксенов отметил, что меры, которые должны обеспечивать безопасность с точки зрения наземных и других действий, приняты в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму от атак ВСУ погибли ребенок и взрослый. Власти Крыма сообщили об отмене всех спортивных мероприятий до 1 сентября. Аксенов ранее ограничил ночное движение мототехники на полуострове.


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    25 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Примгидромет: Над Японией сольются в один тайфуны Mekkhala и Higos

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Два тропических циклона объединятся Mekkhala и Higos над Японскими островами 27 июня, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе, сообщил глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай.

    «Тайфун Mekkhala движется со скоростью и в направлении, определенном математическими расчетами. В субботу, 27 июня, он пройдет над Японией, а 28 июня уйдет на восток, в Тихий океан», – пояснил Кубай, передает РИА «Новости».

    Ему навстречу с юга на север движется еще один тропический шторм №8 Higos. 27 июня они должны столкнуться и объединиться над Японией. Это принесет туда «очень обильные дожди», предупредил синоптик.

    Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубит активный полярный фронт, также нависший над Японскими островами. Такое сочетание факторов сделает погоду для местных жителей крайне неблагоприятной.

    Кроме того, в экваториальной части Тихого океана продолжают зарождаться микровихри. В ближайшие 10 дней существует высокая вероятность образования как минимум двух новых тропических циклонов. Однако, по оценкам специалистов, в первой декаде июля они не будут представлять опасности для Приморского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод. В начале июня небольшие волны цунами достигли нескольких японских островов.

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    25 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Жительница Алушты получила тюремный срок за призыв разрушить Крымский мост

    Tекст: Вера Басилая

    Южный окружной военный суд назначил жительнице Крыма пять с половиной лет лишения свободы за комментарии в интернете с призывами уничтожить Крымский мост, сообщили в суде.

    Суд вынес обвинительный приговор жительнице Алушты за публичные призывы к совершению террористического акта, передает РИА «Новости».

    Женщине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    По данным пресс-службы Южного окружного военного суда, осужденная оставляла противоправные сообщения под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. Она разместила комментарии, в которых призвала к разрушению Крымского моста.

    Суд приговорил жителя Калужской области к семи годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста.

    Южный окружной военный суд назначил пять с половиной лет колонии жителю Энергодара за оправдание подрыва Крымского моста.

    Сотрудники спецслужб задержали в Чите петербуржца за призывы бить ракетами по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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