В Крыму предупредили о приближении аномальной жары

ГУ МЧС Крыма предупредило о приближении аномальной жары

Tекст: Елизавета Шишкова

ГУ МЧС России по Крыму объявило о наступлении аномально жаркой погоды на территории полуострова с 28 июня по 2 июля. В этот период средняя суточная температура окажется выше климатической нормы на семь градусов, передает РИА «Новости».

Согласно прогнозу спасателей, максимальная температура воздуха достигнет плюс 35 градусов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе установились рекордные температуры, что привело к гибели более 200 человек.

Во Франции 24 июня 2026 года стал самым жарким днем за всю историю наблюдений. Средняя максимальная температура по стране в этот день достигла 38,2 градуса Цельсия.