И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
В Крыму предупредили о приближении аномальной жары
ГУ МЧС Крыма предупредило о приближении аномальной жары
В Крыму в конце июня ожидается повышение температуры воздуха до плюс 35 градусов, что на семь градусов превышает обычные климатические показатели для этого периода, сообщило крымское главное управление МЧС.
ГУ МЧС России по Крыму объявило о наступлении аномально жаркой погоды на территории полуострова с 28 июня по 2 июля. В этот период средняя суточная температура окажется выше климатической нормы на семь градусов, передает РИА «Новости».
Согласно прогнозу спасателей, максимальная температура воздуха достигнет плюс 35 градусов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе установились рекордные температуры, что привело к гибели более 200 человек.
Во Франции 24 июня 2026 года стал самым жарким днем за всю историю наблюдений. Средняя максимальная температура по стране в этот день достигла 38,2 градуса Цельсия.