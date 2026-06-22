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В ДР Конго от неизвестной болезни умерли 14 человек
Жертвами неизвестной болезни на западе ДР Конго стали 14 человек
На западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка загадочного заболевания, унесшего жизни 14 человек менее чем за три недели.
В провинции Квилу на западе африканского государства стремительно распространяется неизученная инфекция, передает ТАСС. Местный депутат Жак Илунгу Опени сообщил, что с начала июня деревня Моколо-Биала постепенно пустеет из-за новой неизвестной болезни.
«За 19 дней мы насчитали уже 14 умерших. Эта ситуация вызывает большую тревогу. Центральное правительство, министерство здравоохранения и власти провинции должны вмешаться без промедлений и выяснить, эпидемия ли это или другое заболевание, и принять все необходимые меры по защите населения», – заявил политик.
Заболевание сопровождается сильными головными болями, резями в животе и коленях, а также рвотой. Пациенты отмечают крайне быстрое прогрессирование недуга: летальный исход наступает в течение суток после появления первых симптомов.
Прибывшие на место специалисты уже взяли необходимые образцы для проведения лабораторных исследований.
Накануне в Конго сообщили о 956 случаях заражений вирусом лихорадки Эболы.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус указал на осложнение вспышки заболевания внутренними конфликтами.
Bloomberg сообщило, что пациенты с Эболой массово сбежали из больниц в ДР Конго из-за голода.