Российские хоккеисты принесли флаги на чемпионский парад Кубка Стэнли

Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС

Политолог Дудчак: Польша использует метание Киевом орденов себе на пользу

Tекст: Андрей Резчиков

«Отказ от наград – это логика эскалации, из которой Киев уже не может выйти без потери лица. Начав процесс героизации спорных исторических фигур и присваивая их имена воинским подразделениям, украинское руководство загнало себя в ловушку. Отступать некуда: с одной стороны, на них давит собственная радикальная аудитория, с другой – они сами выстроили эту идеологическую рамку. Теперь они вынуждены идти по этому пути до конца, превращая любой выпад в свой адрес в публичное шоу для демонстрации собственного «патриотизма». Это откровенная работа в медийной сфере, попытка привлечь внимание и мобилизовать сторонников вокруг образа «осажденной крепости», даже ценой героизации откровенно одиозных для соседей персонажей», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

По его словам, демарш украинской стороны – это стратегия психологического давления и управления повесткой. «Киев пытается работать на опережение, перехватывая инициативу в информационном поле. Они демонстрируют, что не боятся разрыва символических связей, показывая, чего на самом деле стоит нынешний режим и на какие фигуры он готов опереться идеологически. Однако этот спектакль с метанием орденов вряд ли приведет к фундаментальным изменениям в прагматичных отношениях с Варшавой», – полагает собеседник.

Что касается ответных шагов Польши, то здесь не стоит ожидать резких движений в военной или экономической плоскостях, которые навредили бы самой Варшаве. «Поляки продолжат зарабатывать на текущей ситуации, как они это делали с самого начала – будь то компенсации за переданные Украине старые советские вооружения или дотации из бюджета Евросоюза на содержание украинских беженцев», – прогнозирует спикер.

Однако Дудчак не исключает, что Варшава может использовать этот конфликт для ужесточения исторических ультиматумов, например, по теме эксгумации жертв Волынской резни.

«Процесс этот идет, невзирая на сопротивление украинской стороны. Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции. Раньше эту функцию отчасти выполнял венгерский премьер Виктор Орбан, теперь Варшава может взять эту роль на себя, апеллируя к тому, что Киев открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников. Мол, мы не против Украины, но вы сами посмотрите, с кем имеете дело», – предположил политолог.

В итоге от этой публичной ссоры, скорее всего, в краткосрочной перспективе выиграет Польша, которая «получит козыри в торговле с Брюсселем: дополнительные дотации, отказ от участия в невыгодных программах по приему мигрантов из Африки и с Ближнего Востока под предлогом «переполненности украинцами».

«Варшава умеет извлекать финансовую выгоду из кризисов, оставаясь при этом крупнейшим получателем средств из бюджета ЕС. Однако не стоит думать, что поляки внезапно «прозрели». Все предыдущие годы польские лидеры обнимались и целовались с представителями Киева, прекрасно зная, кому те поклоняются в своей исторической политике. Это очередной акт затяжного циничного торга между союзниками, где историческая память служит лишь разменной монетой.

Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет. Возможно, последует некоторое ужесточение риторики по отношению к украинским мигрантам, нарушающим закон, но тех, кто тихо работает и платит налоги, никто выгонять не станет», – добавил эксперт.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена). В ответ на это сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили об отказе от польских наград.

Сначала глава МИД Украины Дмитрий Сибига отказался от польского Командорского креста. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил министр.

Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Он также упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю. От лица Киева Буданов пообещал дать соответствующую оценку произошедшему инциденту.

В свою очередь посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста Ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».