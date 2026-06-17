Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
В России с 1 сентября решили изменить правила оказания платной медпомощи
В начале осени начнут действовать обновленные требования к коммерческой медицине, позволяющие пациентам удаленно оформлять документы на лечение.
С 1 сентября вступят в силу новые правила оказания платной медицинской помощи. Изменения затронут порядок оформления услуг и базовые требования к организациям, передает ТАСС.
«Среди нововведений в порядке оказания платных медицинских услуг – дистанционное заключение договора, это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению», – отмечается в материале.
Клиники обяжут передавать сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. При получении анонимных услуг людям больше не потребуется указывать паспортные данные.
Также в документах теперь необходимо фиксировать конкретные сроки предоставления помощи. Ранее прописывались только общие условия и время ожидания приема врача.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.
Кабмин утвердил функцию отложенной записи к врачам через портал госуслуг.
В российских медицинских учреждениях с начала осени появятся врачи по здоровому долголетию.