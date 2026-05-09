Участник «Времени героев»: Подвиги Гастелло и Матросова – наш культурный код

Главное, что Россия вынесла из Великой Отечественной войны – это единство народов, сказал газете ВЗГЛЯД участник программы «Время героев» Эдуард Шонов. Он процитировал генерала армии Василия Маргелова: «Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз – для всех врагов мы русские!». 9 мая Россия празднует 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
«Особое влияние на меня оказал подвиг разведчиков под командованием дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции», – поделился Эдуард Шонов, кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев», советник департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
«В ночь на 10 октября 1944 года разведчики высадились на занятый противником берег в районе залива Пунайнен-лахт и двое суток пробирались к назначенному пункту по тундре. Утром 12 октября они внезапно атаковали вражескую 88-миллиметровую батарею на мысе Крестовом, овладели ею, захватили в плен большое число гитлеровцев», – отметил собеседник.
По его мнению, главный урок, который был извлечен из Великой Отечественной войны и который остается важным и для сегодняшнего дня – единство народов России.
Шонов процитировал генерала армии Василия Маргелова: «Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз – для всех врагов мы все русские!».
Участник программы «Время героев» также рассказал, что на передовой особенно остро почувствовал связь с поколением дедов и прадедов. «Впервые ощутил еще на курсантской скамье. Изучая военную историю нашей страны, я увидел, какие гении военного дела жили и воевали в разные эпохи», – признался собеседник.
Он отметил, что многие современные воины, как и их предки, повторяют легендарные подвиги. «Я неоднократно наблюдал подобные подвигам Гастелло или Матросова отчаянные поступки. Что сказать, это у нас в крови, наш культурный код», – акцентировал Шонов.
Он рассказал, что Знамя Победы и другие символы времен Великой Отечественной являются для него символами борьбы с фашизмом и нацизмом. «История циклична, и нашей стране вновь приходится вставать на защиту мира», – заключил спикер.
Напомним, в этом году Россия празднует 81-ю годовщину великой Победы над гитлеровской Германией. По всей стране пройдет большое число мероприятий, посвященных памятной дате. Главный парад состоится на Красной площади в Москве. Военная техника в нем принимать участия не будет из-за террористической активности противника.