В Таиланде задержали четырех россиян за нелегальную работу электриками

На таиландском Самуи задержали четырех россиян за нелегальную работу электриками
Монтаж светового и звукового оборудования в развлекательном центре на пляже Чавенг обернулся для четверых россиян задержанием за незаконную работу электриками.
Правоохранительные органы провинции Сураттхани пресекли незаконную трудовую деятельность иностранных граждан, передает РИА «Новости».
Управление иммиграционной полиции региона опубликовало официальное заявление в социальных сетях. «Сотрудники иммиграционной службы провинции Сураттхани совместно с уголовной и туристической полицией острова Самуи задержали группу из четырех россиян с острова Пхукет, которые нелегально работали на острове Самуи в качестве электриков, устанавливая световое и звуковое оборудование в развлекательном центре на пляже Чавенг», – говорится в сообщении ведомства.
Задержанным предъявили предварительные обвинения в занятии профессией, которая строго запрещена для иностранцев на территории королевства. Кроме того, они осуществляли деятельность без необходимого разрешения властей. Теперь нарушителям грозят крупные штрафы, депортация на родину и длительный запрет на посещение страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Таиланда задержала на острове Пхукет россиянина за незаконную работу экскурсоводом.
Правоохранительные органы выявили на этом же курорте нелегальный детский сад с российскими сотрудницами.
Местный суд оштрафовал на острове Пханган российского фитнес-тренера за оказание услуг без разрешения на работу.