Продажи слабого алкоголя в России с начала года упали почти на 60%

Tекст: Мария Иванова

В период с января по апрель реализация слабого алкоголя сократилась на 57,7% и составила 273,3 тыс. декалитров, передает РИА «Новости».

Одновременно с этим продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,6%, достигнув отметки в 6,453 млн декалитров.

Потребительский спрос на коньяк и пивные напитки незначительно снизился – на один и 2,8% соответственно. Однако реализация водки увеличилась на 2,3%, а игристых вин – на 4,4%. В целом общие продажи алкоголя без учета пивных напитков и сидра выросли на 0,8%.

На фоне изменения спроса скорректировались и объемы выпуска продукции. Производство сидра в стране увеличилось на 10,4%, составив 3,351 млн декалитров. Выпуск ликеро-водочных изделий также показал уверенный рост на 10,1%.

При этом отечественные заводы снизили производство слабоалкогольной продукции на 38,6%. Выпуск виноградных и игристых вин сократился на 14,5% и 13% соответственно. Общий объем производства алкоголя упал на 7,2%, остановившись на уровне 43,23 млн декалитров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года продажи слабоалкогольной продукции в России сократились на 58,3%.

За первые два месяца этого года реализация таких напитков упала на 61%.