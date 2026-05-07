Fox News заявил о надежде США на достижение соглашения с Ираном за неделю
Белый дом рассчитывает на подписание Ираном мирного предложения Вашингтона в течение недели, заявил ведущий Fox News Брет Байер.
Байер рассказал, что глава американского государства Дональд Трамп, которому был задан соответствующий вопрос, «считает, что все должно завершиться в течение недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, американские власти ожидают ответа Тегерана по предложенному меморандуму в течение двух дней. При этом Белый заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.