В регионах России стартовала серия функциональных обучений волонтеров Дня Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Подготовку организует Всероссийское движение «Волонтеры Победы» – активисты отрабатывают алгоритмы действий на массовых мероприятиях, учатся взаимодействовать с ветеранами, представителями СМИ, экстренными службами и организаторами памятных акций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особый акцент делается на исторической преемственности и важности сохранения памяти о Великой Победе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель Центрального штаба движения Ольга Занко подчеркнула, что подготовка к 9 мая для «Волонтеров Победы» – всегда особая ответственность. Она отметила, что в этом году проходят обучение более 200 тыс. добровольцев по всему миру, ведь День Победы – это живая память миллионов семей и символ национального единства, особенно значимый в условиях спецоперации на Украине.

Программа обучения включает тренинги по командообразованию, работу в нештатных ситуациях, основы навигации и сопровождения гостей на различных площадках, от трибун парада Победы до контрольно-пропускных пунктов. Добровольцы встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, а также проходят занятия с представителями МЧС, МВД, медиками и экспертами по безопасности. Особое внимание уделяется практическим навыкам, включая оказание первой помощи и действия на массовых мероприятиях.

В Москве обучение прошли 100 добровольцев, которым предстоит сопровождать столичные мероприятия, включая парад на Красной площади. Среди почетных гостей обучения были жительницы блокадного Ленинграда Людмила Малютина и Алевтина Пичуева. Добровольцы отметили, что сильным моментом встречи стали рассказы ветеранов и совместное исполнение песни «День Победы», что особенно укрепило чувство связи поколений.

Подобные обучения ежедневно проходят в разных регионах, в том числе в Астраханской, Иркутской, Самарской и Тюменской областях, Петербурге. В Самаре, например, состоялся всероссийский слет «Послы Победы. Куйбышев», собравший 100 добровольцев из 21 региона страны. Для участников разработана специальная образовательная программа, включающая подготовку к сопровождению памятных мероприятий и встречи с современными героями России.