Мирзиеев предложил объединить страны Центральной Азии туристическим кольцом
Масштабная инициатива «Туристическое кольцо Центральной Азии», призванная объединить популярные маршруты соседних стран, была представлена на заседании Азиатского банка развития в Самарканде.
Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев выступил с идеей формирования общего пространства для путешественников, передает РИА «Новости».
Инициатива прозвучала на церемонии открытия 59-го заседания Совета управляющих Азиатского банка развития в Самарканде.
«Наш президент выступил с инициативой создания туристического пространства, объединяющего страны региона – «Туристическое кольцо Центральной Азии», – сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По словам Мирзиеева, республика уделяет особое внимание развитию отрасли, улучшению сервиса, визовым реформам и безопасности. Благодаря этим мерам за десять лет турпоток в страну вырос в шесть раз, достигнув 12 млн человек.
В качестве примера развития инфраструктуры президент привел недавнее открытие Центра исламской цивилизации в Ташкенте и возведение памятника ученому Имаму Бухари в Самарканде. Аналогичные масштабные проекты реализуются и в соседних государствах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой создания единого транспортного контура Центральной Азии и России.
Глава государства поручил провести переговоры о въезде россиян в республику по внутреннему паспорту.
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил ввести единую визу для стран региона.