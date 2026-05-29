Путин: Страны ЕАЭС намерены обеспечивать себя продуктами самостоятельно

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Общими усилиями мы стремимся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции и собственного производства», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

По словам президента, союз успешно функционирует и продолжает развиваться. Макроэкономические показатели демонстрируют устойчивую позитивную динамику.

«Высказанные коллегами оценки – как положительные, так и критические – тем не менее наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше», – сказал Путин.

За 12 лет существования объединения совокупный ВВП участников увеличился с 1,6 до 3,01 трлн долларов.

Объем взаимной торговли вырос более чем в два раза, а товарооборот с третьими странами прибавил 72%. По итогам 2025 года экономика союза показала рост на 1,7%. Также были выстроены общие рынки товаров, услуг и капиталов.

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал принятие важных интеграционных решений на этом саммите.

В конце прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко призвал снизить зависимость государств союза от импорта сельскохозяйственной продукции.