Путин заявил о растущем интересе зарубежных стран к ЕАЭС

Путин: Деятельность ЕАЭС привлекает большое внимание за рубежом

Tекст: Вера Басилая

По словам Путина, деятельность Евразийского экономического союза вызывает значительный интерес за рубежом, многие страны и организации стремятся к сотрудничеству, передает РИА «Новости».

«Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связей с пятеркой проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии», – заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что круг преференциальных партнеров объединения планомерно расширяется из года в год.

«Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями, и круг преференциальных партнеров пятерки из года в год полномерно расширяется», – заявил Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Путин отметил, что к 2025 году уже были подписаны торговые соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а также активизировался переговорный процесс с Индией.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что тесное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза способствует повышению доходов бизнеса и улучшению качества жизни населения стран-участниц.

До этого участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.