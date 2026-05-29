Путин заявил о растущем интересе зарубежных стран к ЕАЭС
Евразийский экономический союз привлекает все большее внимание иностранных государств и крупных региональных структур, стремящихся к развитию взаимовыгодного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, деятельность Евразийского экономического союза вызывает значительный интерес за рубежом, многие страны и организации стремятся к сотрудничеству, передает РИА «Новости».
«Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связей с пятеркой проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии», – заявил Путин.
Президент России подчеркнул, что круг преференциальных партнеров объединения планомерно расширяется из года в год.
«Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями, и круг преференциальных партнеров пятерки из года в год полномерно расширяется», – заявил Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Путин отметил, что к 2025 году уже были подписаны торговые соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а также активизировался переговорный процесс с Индией.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что тесное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза способствует повышению доходов бизнеса и улучшению качества жизни населения стран-участниц.
До этого участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.