Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
Сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину, который по указанию украинской разведки планировал взорвать железнодорожные пути в Новороссийске во время прохождения состава, сообщили в ФСБ.
Силовики пресекли деятельность агента, действовавшего в интересах киевского режима, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемому 33 года, он сам связался с кураторами через мессенджер Telegram. От них он получил детальные инструкции по уничтожению железнодорожного полотна в момент движения пассажирского состава.
Мужчина приобрел нужные компоненты и создал взрывчатое вещество, спрятав его у себя дома. Его задержали прямо во время изучения местности возле железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб имуществу предотвращен.
Против задержанного следователи возбудили уголовное дело. Ему вменяют подготовку к совершению террористического акта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе силовики предотвратили диверсию на энергетическом объекте в Новороссийске. Днем ранее сотрудники ФСБ сорвали теракт на железной дороге в Краснодарском крае.