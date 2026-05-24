  Лента новостей
    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР
    Британские оборонные предприятия массово переехали в США
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине
    В Киевской области решили готовиться к круговой обороне
    Зеленский отмахнулся от предложения Мерца по интеграции в ЕС
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    24 мая 2026, 09:34 • Новости дня

    Хинштейн сообщил о ранении мужчины при детонации дрона ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина пострадал в результате детонации взрывного устройства БПЛА в Курской области, его госпитализировали, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    В результате детонации взрывного устройства БПЛА в Курской области пострадал мужчина, его госпитализировали, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

    По словам главы региона, инцидент произошел вблизи села Шептуховка Кореневского района. На взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель, которого оперативно доставили в Курскую областную больницу. Погибших в результате атак нет.

    Всего за сутки, с утра 23 мая до утра 24 мая, над территорией области было сбито 85 беспилотников различного типа. Противник 98 раз применил артиллерию по отселенным районам, а также пять раз атаковал территорию региона дронами со взрывчаткой. В деревне Рыжевка Рыльского района атака беспилотника привела к повреждению кровли и выбитым окнам в частном доме, а в деревне Воронок пострадала крыша производственного помещения местной агрофирмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Шептуховка местный житель подорвался на мине.

    В середине мая системы ПВО сбили над территорией Курской области 84 украинских беспилотника.

    В начале мая в Беловском районе из-за удара дрона пострадал 52-летний мужчина.

    23 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

    Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

    Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

    Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

    Погибшие:

    1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

    2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

    3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

    4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

    5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

    6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

    7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

    8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

    9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

    10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

    11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

    Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

    Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

    Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.

    23 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, местонахождение четырех студентов остается неизвестным, сообщили в администрации Луганской народной республике.

    После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.

    Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.

    В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.

    Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Захарова анонсировала поездку иностранных журналистов на место трагедии в ЛНР
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Российское внешнеполитическое ведомство готовит специальный выезд для аккредитованных зарубежных репортеров в Старобельск, передает РИА «Новости».

    «Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится», – написала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МИД проинформировать международное сообщество об ударе по колледжу в Старобельске.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о нескольких прилетах тяжелых беспилотников по студенческому общежитию.

    23 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Британский генерал объяснил, почему армия России «значительно более смертоносна»

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская армия столкнется с нехваткой беспилотников в считанные дни при прямом столкновении НАТО и России, предупредил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий ключевыми силами НАТО в королевстве.

    Российская армия – «грозный противник» и «значительно более смертоносна» сейчас, чем в 2022 году, предупредил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий ключевыми силами НАТО, в беседе с газетой The Telegraph.

    «Люди, сражающиеся друг с другом, меня не пугают, но они закалены в боях и испытывают на прочность. Дело в том, что они смотрели на это и жили в соответствии с этим долго, как могли долго», – сказал Элвисс.

    По словам командующего Корпусом быстрого реагирования союзников (ARRC), НАТО не готов к борьбе с Россией. Ранее издание Daily Mail сообщало, что запасы британских дронов будут исчерпаны в течение нескольких недель в случае конфликта.

    К тому же решающую роль искусственного интеллекта и современных технологий в обеспечении превосходства над любым противником тоже нельзя забывать. Оценивая опыт боевых действий, Элвисс отметил, что четырехлетний украинский конфликт «промышленного масштаба» закалил русские войска.

    Корпус быстрого реагирования является одним из двух соединений НАТО, в который в полном составе входят 60 тыс. военнослужащих из Британии, Италии, Канады и Швеции. После недавней реорганизации Элвисс фактически возглавил британскую армию, взяв под контроль ее военный потенциал.

    Британский генерал заявил, что его расположение в стиле Второй мировой войны, находится под землей. Традиционные штаб-квартиры, которые обычно располагались «в море палаток»,  теперь стали «главной целью для ракет и беспилотников».

    Он отметил, что переезд в подземный «цифровой штаб» необходим для защиты от баллистических ракет и для выживания, считая при этом необходимостью находиться «как можно ближе к угрозе».

    Кроме того, Элвисс призвал заявления российских властей воспринимать всерьез, а западным странам готовиться к любым сценариям. В оборонном ведомстве Британии признали, что британские солдаты хронически плохо оснащены и в настоящее время страна тратит на оборону лишь 2,6% ВВП, в то время как Польша тратит 4,48%, а Литва – 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские оборонные предприятия массово переехали в США. В Британии отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE. Главком ВМС Британии Дженкинс признал неподготовленность флота к войне.

    23 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Захарова заявила об отказе западных СМИ посетить Старобельск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске, передает РИА «Новости». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», – сообщила она. Ранее дипломат отмечала, что внешнеполитическое ведомство начало организовывать поездки аккредитованных в Москве иностранных журналистов к местам ударов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил дипломатам официально уведомить международные организации об атаке на колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала специальный выезд иностранных репортеров на место трагедии.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки одиннадцати погибших и сорока одного раненого студента.

    23 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Житель Мариуполя сбил украинский дрон стрелой из лука

    Tекст: Вера Басилая

    Президент приазовской федерации стрельбы из лука Борис Кленин точным попаданием стрелы ликвидировал разведывательный коптер боевиков во время оккупации Мариуполя.

    Кленин рассказал, что тренировался во дворе собственного дома, когда услышал шум приближающегося аппарата, передают «Вести». В то время Мариуполь находился под контролем украинских военных, регулярно запускавших беспилотники для устрашения мирного населения.

    «Боевики запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора», – пояснил Кленин.

    По словам стрелка, аппарат завис на высоте около 50–60 метров, а затем опустился примерно до 30 метров. Именно в этот момент мариуполец выпустил стрелу и успешно поразил цель с первого раза.

    В августе прошлого года российский военнослужащий сбил украинский беспилотник броском автомата.

    Месяцем ранее на харьковском направлении боец спецоперации голыми руками разбил вражеский дрон о дерево.

    В январе 2025 года другой штурмовик отбил летящий аппарат прикладом своего оружия.

    23 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Житель Курской области лишился стопы после подрыва на мине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Шептуховка Кореневского района Курской области 59-летний мужчина получил тяжелейшие ранения после подрыва на мине и был доставлен в больницу, сообщили власти региона.

    В Курской области в Кореневском районе тяжелые ранения получил мирный житель, подорвавшийся на мине, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, медики Курской областной больницы «делают все возможное» для спасения пострадавшего.

    Несчастье случилось в селе Шептуховка. 59-летний мужчина наступил на мину, в результате чего лишился правой стопы и получил закрытый перелом голени на той же ноге. Осколками также посекло бедро и плечо, серьезные повреждения получила левая нога.

    Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии. Губернатор Курской области пожелал раненому сил и скорейшего выздоровления.

    Ранее в той же деревне Шептуховка два комбайнера во время работы в поле также получили серьезные травмы при подрыве на мине. Позже в Суджанском районе области 44-летний житель, наступив на неразорвавшееся взрывное устройство, получил неполную ампутацию левой стопы и был доставлен в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области для ускорения возвращения жителей в свои дома.

    23 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Число жертв трагедии в Старобельске достигло 16 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов в общежитии колледжа в Старобельске спасатели обнаружили тела еще четверых детей, общее число погибших достигло 16 человек, сообщили в МЧС.

    Число погибших в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР достигло 16. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В министерстве сообщили: «Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета».

    Еще 42 человека пострадали, пятеро продолжают оставаться под завалами.

    Ранее в субботу сообщалось, что число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске выросло до 12 человек. До этого глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших при атаке на колледж.

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    24 мая 2026, 08:01 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Информацию о происходящем в украинской столице распространил местный телеканал «Общественное», передает РИА Новости. На протяжении воскресного дня журналисты уже несколько раз информировали жителей о подобных инцидентах.

    «В Киеве снова звучат взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала вещателя.

    Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящий момент на территории города действует режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в украинской столице прозвучала серия ночных взрывов.

    В конце апреля воздушная тревога охватила Киев и восемь областей страны.

    Днем ранее местные издания зафиксировали громкие звуки на фоне работающих сирен.

    23 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Число погибших в результате атаки украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики достигло 12 человек, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили: «Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли». Подробности о состоянии раненых пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки одиннадцати погибших при атаке на колледж.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о применении тяжелых беспилотников для удара по студенческому общежитию.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил о шести жертвах обстрела учебного заведения в Старобельске.

    23 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Белгородский поселок Борисовка дважды попал под ракетный удар ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Поселок в Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, в результате атаки загорелись пять автомобилей, а также получили повреждения административное здание и несколько многоквартирных домов, сообщили в оперштабе.

    Населенный пункт в Борисовском округе подвергся двойной атаке со стороны украинских военных, передает в Max оперштаб Белгородской области. Сейчас оперативные службы выясняют наличие пострадавших среди мирных жителей.

    Из-за прилетов снарядов вспыхнули пять машин. Прибывшие на место пожарные расчеты успешно ликвидировали все очаги возгорания.

    Кроме того, частично разрушено местное административное здание. Выбиты стекла в двух коммерческих помещениях и нескольких жилых домах. Специалисты продолжают оценивать последствия обстрела.

    Ранее в поселке Борисовка из-за детонации украинского беспилотника погибли двое местных жителей.

    23 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Лавров подчеркнул роль политологов в СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) министр иностранных дел Сергей Лавров предложил по-новому расшифровать аббревиатуру организации, обозначив в ней роль политологов в специальной военной операции.

    Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) в Москве, глава МИД России Сергей Лавров предложил ввести в обиход новую расшифровку привычной аббревиатуры СВО - спецоперация, передает ТАСС. Он назвал ее «Специальная военная операция политологов» и подчеркнул, что такая формула также образует сокращение СВОП.

    Министр напомнил о пристальном внимании к ходу спецоперации. «За тем, как идет СВО, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги, – отметил он. – Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных победоносных результативных действий наших военнослужащих в рамках СВО».

    Лавров заявил, что относит политологов к кругу людей с колоссальным опытом, которые работают на достижение целей спецоперации. Он предложил считать, что их деятельность укладывается в понятие «специальная военная операция политологов» и подтвердил, что хотел бы закрепить за этим обозначением аббревиатуру СВОП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Лавров на форуме «Будущее – 2050» назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете дипломатии для достижения целей специальной военной операции.

    До этого глава МИД заявил о формировании Западом контуров нового европейского военного альянса с ядерной составляющей.

    23 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи в ходе спецоперации, нанеся значительный урон противнику в живой силе и технике, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике украинских бригад в районах Толстодубово, Иволжанское, Храповщина и Пролетарское Сумской области.

    В Харьковской области также поражены позиции механизированной и территориальной обороны ВСУ у Рубежного и Избицкого, потери противника – до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав силы ВСУ в районах Студенок, Пески-Радьковские, Червоный Оскол Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, противник потерял более 230 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, включая американскую «Bradley», 19 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение на переднем крае и нанесли удары по нескольким бригадам ВСУ в районах Краматорск, Дружковка, Подольское и Константиновка. Всего потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

    «Центр» продвинулся и занял новые рубежи в районах Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Украинские вооруженные формирования лишились свыше 290 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, девяти автомобилей и шести орудий полевой артиллерии.

    Далее, как отмечает Минобороны, группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинской стороны превысили 280 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

    «Днепр» поразил формирования ВСУ в Орехове и Григоровке Запорожской области, ликвидировав до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Российские войска также нанесли удары по объектам военной промышленности Украины, энергетическим объектам, связанным с интересами ВСУ, а также по местам сборки и хранения дальнобойных беспилотников и скоплениям иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотников самолетного типа. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 151 504 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 724 боевые машины РСЗО, 35 058 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 62 334 единицы специальной военной автотехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

    За день до этого бойцы группировки «Север» установили контроль над селом Шестеровка в Харьковской области.

    Двадцатого мая российские войска уничтожили на разных направлениях свыше 990 военнослужащих противника.

    23 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил пенсионерку в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Суджанском районе Курской области в результате удара украинского беспилотника по частному дому погибла 67-летняя местная жительница, сообщили власти региона. 

    В Курской области удар беспилотника по частному дому привел к гибели мирной жительницы, сообщил глава региона Александр Хинштейн в «Максе». По его словам, целью атаки стал жилой дом в Суджанском районе недалеко от слободы Подол.

    Хинштейн уточнил, что удар был нанесен 22 мая, после чего здание охватило пламя. В результате атаки погибла хозяйка дома, о которой он написал: «Пелагее Николаевне было 67 лет», глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

    Ранее в медицинском учреждении скончалась жительница Глушковского района Курской области с тяжелыми ранениями после удара ВСУ по частному сектору. До этого в селе Октябрьское Рыльского района Курской области местный тракторист получил ранение при взрыве украинского беспилотника на проезжей части.

    А в конце апреля мирный житель погиб при атаке украинского дрона на автомобиль на автодороге около села Боброво в Рыльском районе Курской области.

    23 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов уничтожили 42 БПЛА над регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над десятью регионами, в том числе над Крымом, сообщили в Министерстве обороны России.

    Массированный налет вражеских дронов продолжался с девяти утра до двух часов дня по московскому времени, сообщило Минобороны в Max. За это время военные нейтрализовали 42 беспилотных летательных аппарата.

    Под удар попали сразу десять субъектов страны. Воздушные цели были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областями.

    Кроме того, успешная работа зенитных комплексов зафиксирована в Московском регионе, Пермском крае и Республике Крым. Все уничтоженные аппараты принадлежали к самолетному типу.

    Ранее силы ПВО минувшей ночью уничтожили 348 украинских беспилотников.

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо, и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Путин снова сделал бойцов «солью земли русской»

    В пятницу в Кремле прошла встреча президента с выпускниками первого потока «Времени героев». Ее участники уже возглавляют регионы, работают на руководящих постах в министерствах и планируют баллотироваться в Госдуму. Президент поддержал намерения выпускников программы, подчеркнув, что их преданность Родине не требует никаких доказательств. Эксперты называют происходящее беспрецедентным: ветераны боевых действий впервые в истории России массово входят в систему власти. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями

    Всемирно известный французский некрополь под названием Пантеон стал объектом пристального внимания правоохранительных органов – вплоть до того, что следователи пришли с обысками в резиденцию президента Франции. В чем именно подозревают руководителей Пантеона – и почему встревожиться по этому поводу стоит даже Эмманюэлю Макрону? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

