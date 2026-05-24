Хинштейн сообщил о ранении мужчины при детонации дрона ВСУ
В результате детонации взрывного устройства БПЛА в Курской области пострадал мужчина, его госпитализировали, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.
По словам главы региона, инцидент произошел вблизи села Шептуховка Кореневского района. На взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель, которого оперативно доставили в Курскую областную больницу. Погибших в результате атак нет.
Всего за сутки, с утра 23 мая до утра 24 мая, над территорией области было сбито 85 беспилотников различного типа. Противник 98 раз применил артиллерию по отселенным районам, а также пять раз атаковал территорию региона дронами со взрывчаткой. В деревне Рыжевка Рыльского района атака беспилотника привела к повреждению кровли и выбитым окнам в частном доме, а в деревне Воронок пострадала крыша производственного помещения местной агрофирмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Шептуховка местный житель подорвался на мине.
В середине мая системы ПВО сбили над территорией Курской области 84 украинских беспилотника.
В начале мая в Беловском районе из-за удара дрона пострадал 52-летний мужчина.