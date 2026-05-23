    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Установлены имена жертв атаки на колледж в Старобельске
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    23 мая 2026, 14:34 • Новости дня

    В парках Москвы заработали летние кинотеатры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В парках Москвы стартовали бесплатные летние показы кинофильмов под открытым небом, в первые дни сезона показывают советскую классику, сообщили в мэрии столицы.

    Первые открытые киноплощадки заработали в парках Москвы с наступлением теплого сезона, сообщает портал мэра и правительства Москвы. «На большом экране можно будет посмотреть ленты для всей семьи. Например, посетителям покажут сказку «Старик Хоттабыч», комедию «Полосатый рейс» и музыкальный фильм «Обыкновенное чудо»,» – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

    Уже в ближайшие выходные сеансы под открытым небом пройдут в парках 50-летия Октября, «Митино» и «Ходынское поле», в зоне отдыха «Покровский берег» и усадьбе Воронцово. Кинопоказы будут бесплатными и организованы ежедневно, при этом предварительная регистрация не потребуется. Расписание показов обещают публиковать в социальных сетях парков.

    Кроме того, 3 июня летний кинотеатр «Москино» откроется в парке «Музеон», 10 июня – в «Сокольниках», а с 15 июня заработает сезонная площадка в Парке Горького рядом с Голицынским прудом. Показ фильмов под открытым небом уже идет и в кинопарке «Москино»: в программу на 23–24 мая включены картины «Варвара-краса, длинная коса», «Воздух» и «…А зори здесь тихие».

    Ранее президент Владимир Путин заявил о начале создания в стране кинокластера мирового уровня для ускорения развития национального кино. До этого глава государства принял участие в открытии первой очереди кинопарка «Москино» в Москве.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    21 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Следователи задержали соучастника убийства женщины на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смертельные травмы потерпевшей нанес 30-летний сосед по квартире, иностранец, скрывшийся за пределами России после преступления, соседа-подельника удалось задержать, сообщили следователи.

    Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшей нанес её сосед по квартире, иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.

    «Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий», – сказано в сообщении столичного главка СК России в канале Max.

    Следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, о произошедшем стало известно после того, как сестра погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По ее словам, родственница более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. После вскрытия квартиры с правоохранителями тело пропавшей было обнаружено в диване квартиры на Люблинской улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в диване квартиры на улице Люблинской 18 мая нашли тело женщины с множественными травмами.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления. В мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья.

    23 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что ПВО успешно уничтожила еще два беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона. Затем Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    23 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Калягин объявил о завершении карьеры в кино

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил, что больше не планирует сниматься в кино, подчеркнув необходимость вовремя расставлять творческие акценты.

    Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин  в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

    Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

    Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

    Ранее Калягин назвал смерть актрисы Веры Алентовой огромной потерей для всей страны. До этого худрук Московского театра Et Cetera призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.

    20 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    В Киргизии торжественно открыли отреставрированный памятник генералу Панфилову
    @ Кыргызско-Российский Славянский университет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В селе Панфиловское Чуйской области Киргизии состоялась церемония открытия восстановленного мемориала Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову, который командовал 316-й стрелковой дивизией, отличившейся в обороне Москвы осенью 1941 года.

    Торжественное мероприятие прошло с участием посла России в Киргизии Сергея Вакунова, представителей государственных органов, общественности и местных жителей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Церемония началась с возложения цветов и минуты молчания, после чего прозвучали гимны двух стран.

    Выступая на церемонии, Сергей Вакунов подчеркнул вклад Киргизии в Победу в Великой Отечественной войне. «Кыргызская Республика отправила на фронт 360 тысяч своих бойцов. Треть из них не вернулась. 74 кыргызстанца стали Героями Советского Союза. Это очень высокая цена, которую советская Киргизия заплатила за Победу», – отметил дипломат.

    Посол напомнил о подвиге Панфиловской дивизии в битве за Москву. «Либо забываем, либо помним и благодарим за то, что мы с вами живем. Мы сегодня открываем восстановленный памятник герою. Где-то такие памятники сносят, а мы сохраняем свою историю и память о тех, кто защищал Родину», – заявил Вакунов.

    Внучка генерала Панфилова, заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова отметила особое значение восстановленного мемориала. «Сегодня мы видим восстановленный памятник Панфилову – человеку-легенде. Это память не только о генерале Панфилове, но и обо всех, кто ценой своей жизни и своего здоровья отстоял Москву», – сказала она.

    Толчком к началу реставрации стало обращение студента КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина) Максима Белова, заметившего плачевное состояние памятника и предложившего университету заняться его восстановлением. Идею поддержал ректор вуза Сергей Волков. Работы стартовали в марте 2025 года в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К тому моменту мемориал, установленный еще в 1972 году, находился в плохом состоянии: постамент был поврежден, облицовка разрушалась, гранитные плиты были расколоты, а информационная табличка исчезла.

    На первом этапе специалисты благоустроили прилегающую территорию. Реставратор из Екатеринбурга Иван Дубровин выполнил очистку памятника, обновил патину и нанес защитное покрытие. Кроме того, для мемориала изготовили новую бронзовую информационную табличку. Восстановлением самого монумента занимался сталелитейный завод из Свердловской области.

    Памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову появился в селе Панфиловское в 1972 году по инициативе местных жителей и руководства района. Средства на мемориал собирали жители в память о родственниках, погибших на фронте. Автором монумента стал московский скульптор Эдуард Барклай.

    С Панфиловским связана история формирования 316-й стрелковой дивизии под командованием Панфилова. Именно отсюда часть бойцов отправилась на фронт, где осенью 1941 года дивизия прославилась в боях под Москвой, а подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково стал символом стойкости советского народа.

    21 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Москвич сознался в убийстве ушедшей от мужа женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали мужчину, расправившегося с переехавшей после расставания с супругом москвичкой, подозреваемый на допросе сознался в содеянном, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Тело пропавшей москвички обнаружили в квартире на северо-западе столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее об исчезновении женщины заявил законный супруг. Выяснилось, что погибшая ушла из семьи и стала проживать с новым избранником.

    Предполагаемый злоумышленник перерезал жертве горло.

    Он полностью признал вину, и пояснил, что совершил тяжкое преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

    СК подал ходатайство в Тушинский райсуд о его аресте. Ему предъявили обвинение в убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи обнаружили тело пропавшей москвички с перерезанным горлом в квартире ее сожителя.

    20 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    В «Москва-Сити» согласовали возведение нового небоскреба с панорамным рестораном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый 52-этажный деловой комплекс с торговой галереей, кафе и панорамным рестораном появится в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» , сообщили власти столицы.

    Архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» согласовано в столице. Внутри небоскреба планируются офисы, торговая галерея и несколько кафе. Высота башни составит 248,6 м, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

    Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что «концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района». По его словам, фасады выполнят в волнообразной пластике, а остекление стилизуют под японское оригами, что придаст зданию визуальную легкость и обеспечит естественное освещение офисов.

    Он отметил, что особое внимание уделено интеграции небоскреба в существующую городскую среду: благоустройство территории вокруг обеспечит удобную связь с пешеходными маршрутами Москва-Сити. Проект, как уточняется, должен дополнить среду ММДЦ новыми функциями и соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. На верхних этажах разместят панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.

    В департаменте добавили, что транспортная доступность будущей башни связана с ее расположением рядом с ключевыми магистралями и транспортными узлами. В пешей доступности находятся станции метро «Международная» («Москва-Сити»), «Выставочная», «Деловой центр» и платформа МЦД Тестовская, а поблизости расположены остановки наземного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и ТТК, в самой башне запроектирован семиуровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

    Ранее в Пресненском районе Москвы разрешили построить офисную башню высотой 299 метров с паркингом и подземным переходом к «Москва-Сити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в деловом центре «Москва-Сити» в ближайшие годы появится новый комплекс Национального центра «Россия» на месте бывшего «Экспоцентра».

    21 мая 2026, 00:46 • Новости дня
    Матч финальной серии МХЛ между «Локо» и «Спартаком» завершился массовой дракой

    Tекст: Катерина Туманова

    Четвертый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между ярославским «Локо» и московским «Спартаком» в среду завершился победой первых в овертайме 3:2 и массовой дракой на льду после заброшенной шайбы гостей в овертайме.

    Напряженный матч в Москве между хоккеистами молодежных команд завершился несколькими  одновременными стычками на льду. Конфликт начался после того, как один из игроков ярославской команды подъехал к вратарю красно-белых после решающего гола, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента нападающий «Локо» Роман Лутцев получил травму. Медицинские работники увели пострадавшего спортсмена в раздевалку под руки.

    Победа позволила ярославскому клубу сделать счет в серии до четырех побед равным – 2:2.

    Судьи удалили спартаковцев Ивана Гаврилова, Данила Кочурова, Силантия Кожушко и Юрия Иванова, а также Геннадия Чалого и Андрея Елезова из «Локо». При этом Иванов дополнительно получил дисциплинарный штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, игроки «Крыльев Советов» и «Камаза» устроили массовую драку в Турции в  феврале. Футбольный матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой в Калининграде. Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку после матча Кубка России.

    22 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на российскую столицу, отразили, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве также уничтожили БПЛА.

    21 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    В Москве обсудили цифровое будущее языков народов России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве началась третья стратегическая сессия, посвященная использованию искусственного интеллекта для сохранения и развития языков народов России.

    На пленарном заседании участники обсудили вопросы сохранения общего культурного кода и обеспечения безопасности данных, а также роль цифровых технологий в поддержке языкового многообразия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сессию объединила представителей органов власти, специалистов в области компьютерной лингвистики, разработчиков искусственного интеллекта, исследователей и активистов, работающих над сохранением родных языков народов России. Основная цель дискуссий – поиск решений, позволяющих совместить традиции и современные технологии для создания суверенного искусственного интеллекта, способного сохранять и развивать культурное наследие страны.

    Открывая мероприятие, руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул значимость языков как основы идентичности народов. В частности, он отметил: «Мы понимаем, что язык – это основа самоидентификации любого народа. Его необходимо сохранить, чтобы жили традиции, обычаи и культуры… Для этого языки должны присутствовать в киберпространстве и на телефонах, на планшетах, в нейросетях». Он также сообщил, что «сегодня в Яндекс Переводчике появится четырнадцатый язык – адыгейский», подчеркнув, что совместная работа уже дает ощутимые результаты.

    Руководитель Дома народов России Анна Полежаева в свою очередь отметила: «Для всех нас очень важен русский язык – это наше общенациональное достояние… При этом наравне важно беречь каждый язык, изучаемый в России». По её словам, ключевая задача заключается в том, чтобы родные языки были полноценно представлены в цифровой среде и оставались доступными для изучения.

    Отдельное внимание участники уделили практическим цифровым решениям. Представитель «Яндекса» Андрей Болоховитянов сообщил о расширении функционала сервисов: «В сервисе уже сейчас есть возможность почитать исторические газеты на языках народов России… Мы ведём активные дискуссии и считаем, что очень важно активизировать работу по созданию национального потенциала для обучения искусственного интеллекта». Он подчеркнул необходимость оцифровки архивных материалов и создания языковых корпусов для развития технологий машинного перевода и обучения ИИ.

    Также в работе сессии принял участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, отметивший значение языкового разнообразия и его сохранения как основы культурной идентичности.

    В ближайшие два дня участники проведут серию панельных дискуссий и мастер-классов, а также онлайн-исследование. Итогом работы станет формирование предложений по развитию цифровых инициатив, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал идею расширения федерального списка языков малых народов для создания учебников.

    Месяцем ранее крымские ученые приступили к обучению голосового помощника от компании «Яндекс» крымскотатарскому языку.

    В феврале на площадке Национального центра «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Года единства народов России.

    22 мая 2026, 00:16 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево

    Tекст: Антон Антонов

    Работа столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, а также нижегородского Чкалова временно ограничена, сообщила Росавиация.

    Внуково и Шереметьево продолжают обслуживать самолеты по согласованию с профильными органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в «Максе».

    В Нижнем Новгороде также действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными ведомствами.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

