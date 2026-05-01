Роскачество рассказало о правильном выборе вина к разным видам шашлыка

В Роскачестве назвали лучшие сорта вина для мясного и овощного шашлыка
Идеальным дополнением к тяжелому мясному блюду станут кислые сорта, тогда как вкус приготовленных на гриле овощей или рыбы лучше всего подчеркнет белое вино, отметила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева поделилась рекомендациями по выбору алкоголя к блюдам на гриле, передает РИА «Новости». Она отметила, что современный шашлык готовится не только из мяса, но и из других продуктов.
«Традиционно мы привыкли к тому, что это будет красное вино, но тем менее сегодня шашлык трансформировался, и шашлык готовится не только из мяса, но и из овощей, из рыбы. В случае если шашлык приготовлен на открытом огне либо на гриле из овощей или рыбы, уместно подать белое вино», – сказала специалист на полях Кавказского инвестиционного форума.
Эксперт пояснила, что при выборе сорта винограда нужно руководствоваться простым правилом: тяжелому блюду и густому соусу, такому как кетчуп, требуется более кислое вино для баланса вкуса. При использовании дополнительных специй отличным выбором станет контрастное сладкое вино.
К классической баранине идеально подходит саперави, а к свинине – мерло. Для шашлыка из индейки Саратцева посоветовала попробовать оранж, тогда как к куриному мясу лучше подавать легкие органические вина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскачества Максим Протасов назвал продукты с острыми соусами и уксусом портящими вкус вина.
Аналитики Россельхозбанка оценили стоимость набора продуктов для пикника со свининой на трех человек в 2140 рублей.
Эксперты Центра стратегических разработок зафиксировали самую высокую стоимость шашлыка из свинины на Чукотке.