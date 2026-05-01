Роскачество рассказало о правильном выборе вина к разным видам шашлыка

В Роскачестве назвали лучшие сорта вина для мясного и овощного шашлыка

Tекст: Мария Иванова

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева поделилась рекомендациями по выбору алкоголя к блюдам на гриле, передает РИА «Новости». Она отметила, что современный шашлык готовится не только из мяса, но и из других продуктов.

«Традиционно мы привыкли к тому, что это будет красное вино, но тем менее сегодня шашлык трансформировался, и шашлык готовится не только из мяса, но и из овощей, из рыбы. В случае если шашлык приготовлен на открытом огне либо на гриле из овощей или рыбы, уместно подать белое вино», – сказала специалист на полях Кавказского инвестиционного форума.

Эксперт пояснила, что при выборе сорта винограда нужно руководствоваться простым правилом: тяжелому блюду и густому соусу, такому как кетчуп, требуется более кислое вино для баланса вкуса. При использовании дополнительных специй отличным выбором станет контрастное сладкое вино.

К классической баранине идеально подходит саперави, а к свинине – мерло. Для шашлыка из индейки Саратцева посоветовала попробовать оранж, тогда как к куриному мясу лучше подавать легкие органические вина.

