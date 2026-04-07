  • Новость часаСША и Израиль атаковали иранский остров Харк
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    17 комментариев
    7 апреля 2026, 13:48 • Новости дня

    Власти Москвы оценили масштабы весеннего половодья в регионе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Весенний подъем воды в столичном регионе проходит без сбоев, водохранилища уже заполнены на 80% и продолжают ежедневно прибавлять в уровне, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье, водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской систем наполняются, указал Бирюков, передает РИА «Новости».

    Уровни поднимаются примерно на 7–11 сантиметров в сутки.

    Сейчас заполнено 80% от полезного объема, а свободная емкость водохранилищ Москворецкой системы составляет 163 млн кубометров. Бирюков отметил, что, по оценкам специалистов, резервуары способны без проблем принять весь талый сток.

    Заммэра подчеркнул, что наполнение водохранилищ идет плавно, чтобы исключить подтопления и гарантировать запас воды для бесперебойного водоснабжения Москвы.

    Перед началом паводка городские службы провели подготовительные работы на водохранилищах и гидроузлах, а также организовали снегосъемку для оценки снежного покрова, режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погоды.

    В конце марта синоптик Михаил Леус сообщал о надвигающемся пике весеннего половодья в столичном регионе и росте уровня воды в реках на 20–70 см. В преддверии половодья в Москве усилили наблюдение за транспортными тоннелями, набережными и причалами для недопущения их подтопления.

    6 апреля 2026, 15:17 • Новости дня
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Brandon J. White

    Tекст: Ольга Иванова

    В операции по спасению пилота сбитого F-15E использовались вертолеты MH-6 Little Bird, которые доставили летчика на полевой аэродром, сообщают СМИ.

    В спасательной операции по эвакуации пилота сбитого иранцами F-15E активное участие принимали вертолеты MH-6 Little Bird, получившие среди военных прозвище Killer Egg за характерную форму корпуса, передает «Российская газета».

    Именно один из этих вертолетов поднял с вершины горы пилота, прятавшегося в расщелине, и доставил его на временный аэродром.

    Всего в операции задействовали четыре MH-6, которые были доставлены в район двумя самолетами MC-130J Commando II. Однако транспортные самолеты не смогли взлететь: по одной из версий, они получили повреждения от огня иранского Корпуса стражей исламской революции, по другой – застряли в мягком грунте.

    В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать как сами «сто тридцатые», так и вертолеты, чтобы техника не досталась противнику. Позднее по месту остатков техники нанесла удар и американская авиация.

    Вертолеты MH-6 – последняя модификация OH-6 Cayuse, которые активно применялись во Вьетнаме и известны по множеству фильмов о той войне. Они оснащаются газотурбинными двигателями мощностью до 425 лошадиных сил, имеют крейсерскую скорость 250 км/час и максимальную – 282 км/час, радиус действия достигает 430 км.

    Максимальная взлетная масса MH-6 составляет 1406 кг, длина с винтами – 9,8 метра, а на борт помимо двух пилотов можно взять еще шесть человек и более 680 кг груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    Комментарии (13)
    7 апреля 2026, 10:02 • Новости дня
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    @ vk.com/suskperm

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученик, оставшийся на второй год, напал с ножом на учительницу из-за того, что его не допустили к экзамену, сообщают Telegram-каналы.

    Подозреваемый бросился на учительницу с ножом после того, как она не допустила его к экзамену по одному из предметов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

    По этим данным, во время нападения подросток нанес женщине несколько ударов ножом в шею, спину и живот.

    Школьник был второгодником, кроме того, он занимался спортом и был боксером.

    утром у входа в школу в Добрянке 17-летний подросток с ножом напал на учителя и тяжело ранил женщину. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о смерти учителя от полученных ран.

    Комментарии (17)
    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    Комментарии (31)
    6 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Москва пригрозила Прибалтике ответом за открытое небо для БПЛА ВСУ

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия выразила готовность принять ответные меры, если страны Прибалтики проигнорируют предупреждение о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что Москва ответит странам Прибалтики, если они не прислушаются к предупреждению по поводу решения открыть небо для беспилотников ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, соответствующее предупреждение уже было направлено этим странам.

    Захарова заявила: «Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом».

    Заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ о том, что страны Прибалтики разрешили использование своего воздушного пространства для украинских беспилотников, предназначенных для атак против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на использование воздушного пространства Польши и Прибалтики.

    Утром во вторник в калининградской воздушной гавани приостановили вылет 13 рейсов, следующих в российские города. Береговая охрана Финляндии запланировала учения по противодействию беспилотникам у города Котка.

    Комментарии (39)
    6 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Rachaelanne Woodward

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные объявили о проведении атаки на американский десантный корабль LHA7, на борту которого находились более пяти тысяч военных.

    О нападении на американский вертолетоносец и десантный корабль LHA7 сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: «Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана».

    Военные Ирана отметили, что инцидент произошел в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». В рамках этой же операции атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем, расположенной в Кувейте.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и ангару с оборудованием на американской базе Аль-Адири в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.

    Комментарии (15)
    7 апреля 2026, 09:11 • Новости дня
    Учитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
    @ vk.com/suskperm

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Преподаватель умерла после нападения ученика в одной из школ Добрянки в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

    Женщина скончалась, несмотря на усилия врачей, пояснил Махонин в Max.

    Он отметил, что она была учителем русского языка и литературы.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», – заключил губернатор.

    По данным Telegram-канала 112, погибшая была победительницей конкурса «Учитель года-2018».

    В 2025 году она заявляла, что для нее самым ценным была не победа, а оценка со стороны учеников как преподавателя.

    Женщина признавалась, что преподавание у нее «в крови», поскольку ее мать также была учителем. Учительский стаж погибшей был почти 30 лет.

    Ранее СК завел уголовное дело по факту нападения.

    Нападавшему 17 лет, он с ножом ранил учителя у входа в школу. Преподаватель являлась его классным руководителем.

    Комментарии (17)
    6 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух

    @ Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается, сообщили украинские СМИ.

    Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается. Он отметил, что ухудшение состояния спины, зрения, слуха, а также снижение сосредоточенности и памяти были предсказаны депутатами предыдущего созыва, передает РИА «Новости».

    Камельчук подчеркнул, что хотя Рада и не является полем боя, место работы депутатов становится для них болезненным. По его словам, усталость проявляется не только физически, но и психологически, влияя на общее состояние парламентариев.

    Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии «Слуга народа» сообщало, что Рада IX созыва исчерпала себя, комитеты распадаются, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о нарастающем внутреннем кризисе и снижении эффективности работы украинского парламента.

    Ранее сообщалось, что в парламенте на Украине идет тихий «дворцовый переворот» против Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах.

    Комментарии (9)
    6 апреля 2026, 21:53 • Новости дня
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может встретиться с Владимиром Зеленским для личного доклада уже около двух месяцев, ситуация связана с изменением приоритетов, сообщили в российских силовых структурах.

    Около двух месяцев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, глава киевского режима перестал проявлять интерес к событиям на линии фронта и игнорирует обращения Сырского.

    Собеседник агентства отметил, что речь не идет о политической опале или планах сменить главнокомандующего. По его словам, Зеленский просто утратил интерес к оперативной обстановке на фронте.

    Вся активность Зеленского, по словам источника, сейчас сосредоточена вокруг главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. Причиной этому названы коррупционные схемы по продаже вооружения на Ближний Восток и проекты цифровизации вооруженных сил.

    Также представитель российских силовых структур заявил, что Зеленский все больше вовлекает Украину в конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, глава киевского режима рассчитывает, что боевые действия с участием США уменьшат давление со стороны Вашингтона на киевский режим.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.

    Комментарии (8)
    7 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры

    @ USASOAC

    Tекст: Алёна Задорожная

    Американцы провели блестящую операцию по спасению пилота сбитого F-15E, но это не повод говорить о потенциальном успехе наземного вторжения США в Иран. Наземная операция потребует от военных принципиально иного уровня подготовки, сложной логистики и колоссальных затрат, заявил газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов.

    «Надо признать, что американцы провели по-настоящему масштабную операцию. Впрочем, по-другому и не должно было быть: речь шла о спасении их пилота, который потенциально мог быть убит или попасть в плен», – говорит генерал авиации Владимир Попов.

    «Авиационный компонент ВС США – один из лучших в мире, и система поиска и спасения стоит у них в приоритете. Если обратиться к истории, американцы всегда очень щепетильно относились к возвращению своих солдат домой, в некотором роде даже кичились этим. К слову, на то есть две причины: США давно не воевали столь активно, и им мало кто так сильно огрызался, как это делает Иран», – рассуждает спикер.

    По его словам, если бы оператора систем вооружения сбитого F-15E не вернули домой, это стало бы ужасающим репутационным ударом для всей армии США и лично для Дональда Трампа. И в данном случае потерять самолеты и вертолеты на сумму свыше 200 млн долларов для американцев было более выгодным решением.

    При этом сама операция была крайне рискованной, но в то же время уникальной. Во-первых, возможности поисково-спасательного обеспечения полетов жестко регламентированы, сам процесс – это конгломерация нескольких служб и людей. «Каждый элемент должен выполнять свои действия. Так, пострадавший обязан подать сигнал на определенных частотах через маячок, уйти от потенциального преследования, найти укрытие», – описывает летчик.

    «На командных пунктах есть дежурные, которые следят за подобными сигналами и готовы в любой момент организовать поисковые действия. И тогда дежурные силы и средства немедленно приступают к работе – будь они в воздухе, на базе или на площадках подскока. Могут также выделяться дополнительные боевые расчеты для обеспечения безопасности», – продолжает он.

    У Вашингтона было крайне мало времени на подготовку. Если бы его было больше, то, согласно логике, сначала на предполагаемую территорию посадки тяжелых MC-130J Commando II должны были отправиться ДРГ для разведки местности и анализа плотности почвы. «После осмотра военные должны были указать импровизированную посадочную полосу или площадку. Но этого сделано не было, поэтому садиться пришлось на неподготовленную территорию, почти в поле, с недюжинной долей риска и везения», – объясняет эксперт.

    «Серьезную роль сыграл и морально-психологический фактор. Иранцы явно не ожидали, что Вашингтон пойдет на такие отчаянные меры. Поэтому, вероятно, они не подготовили комплексы, которые могли бы сбить американские самолеты. Кроме того, сами США активно распространяли дезинформацию о том, что летчик уже вывезен, хотя операция еще продолжалась», – добавил Попов.

    Впрочем, какой бы успешной ни была эта операция, она оказалась «жутко дорогой» для Штатов, поэтому организовывать нечто подобное каждый раз не получится. США в любом случае придется пересматривать подходы к применению авиации в зоне боевых действий, чтобы вновь не оказаться в подобной ситуации.

    «Скорее всего, они задумаются об использовании другого оружия, например ракет дальнего действия класса «воздух–поверхность», чтобы не входить в зону работы ПВО противника. Допускаю, что самолеты будут работать на малых высотах, вне зоны досягаемости локаторов», – полагает аналитик.

    Примечательны на этом фоне сообщения американских СМИ о том, что спасательная операция доказывает способность США успешно провести наземную операцию на территории Ирана. Однако, по мнению Попова, нельзя ставить эти два вида операций на одну ступень.

    «Между ними разница, как между небом и землей. Десантная операция в отличие от эвакуационной – это, пожалуй, самое сложное, что может быть. Она в любом случае будет сопряжена с колоссальными потерями в технике и людях», – пояснил он.

    Дальше – объем подготовки и задействование сил и средств. «Если для спасательной операции условно нужно 15 самолетов и вертолетов, то для наземной, даже если речь пойдет об острове, потребуются сотни единиц авиационной техники», – продолжает эксперт.

    Для боевой операции потребуется и серьезная тыловая подготовка. «Как минимум, Штатам нужно будет каким-то образом заготовить огромное количество топлива. Кроме того, придется перебрасывать технику, людей, снабжение с континента, где-то это размещать», – детализирует он.

    Наконец, спасательную операцию можно просчитать и провести разово в сжатые сроки, в то время как боевая предполагает совершенно другие алгоритмы. «Бойцов придется высаживать хотя бы в две волны, затем им нужно будет захватить участок, закрепиться, удержать. Затем снова подвезти силы и средства, чтобы развить успех. И это мы вообще не берем в уравнение стоимость наземной операции, которая обернется для экономики США колоссальными потерями», – заключил Попов.

    В воскресенье США провели масштабную операцию в Иране по спасению второго пилота сбитого F-15. Как пишет The New York Post, американские военные создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана – на территории заброшенного сельскохозяйственного аэродрома.

    Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота F-15.

    Примечательно, что ЦРУ инициировало распространение дезинформации, а также фейковых новостей о том, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась. Таким образом американцы пытались ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы спасателей.

    Несмотря на успешную эвакуацию пилота, не обошлось без потерь в технике. Два самолета Commando II (каждый стоимость в 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран. Иранские СМИ активно тиражировали видео и фото с кадрами якобы подбитых американских самолетов и вертолетов.

    В Тегеране попытались представить операцию как провалившуюся. «Так называемая американская военная спасательная операция, спланированная как операция по дезинформации и побегу из заброшенного аэропорта на юге Исфахана под предлогом спасения пилота сбитого самолета, была полностью сорвана», – заявил представитель иранской армии Ибрагима Зольфагари.

    По другой версии, тяжелые заправщики застряли в неподготовленном грунте, так как были загружены топливом и вооружением. В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать и самолеты, и вертолеты, чтобы техника не досталась иранской стороне. Позднее по остаткам техники нанесла удар американская авиация.

    На этом фоне в американской прессе все чаще звучат заявления: если США провели успешную операцию по эвакуации пилотов в Иране, значит, они способны и на успешную сухопутную операцию против иранских сил.

    «Воинское мастерство США – от впечатляющих логистических и тактических возможностей до феноменального мастерства летчиков – проявилось в полной мере. Это должно развеять любые сомнения в том, сможет ли Америка выиграть эту войну», – пишут авторы New York Post. Президент США, в свою очередь, назвал операцию уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан.

    Комментарии (24)
    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После сообщений о возможной гибели Моджтаба Хаменеи впервые появился на видео, где он посещает штаб с данными ядерного центра в Димоне.

    Кадры с новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, о смерти или тяжелом ранении которого ранее распространялись слухи, были опубликованы агентством Ruptly, пишет «Российская газета».

    На видео Хаменеи идет по коридору и заходит в штаб, где на экране отображаются координаты ядерного исследовательского центра в израильском Димоне.

    Ранее, 30 марта, президент США заявил: «Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии». Однако подтверждений этим слухам представлено не было. Появление видеозаписи стало первым публичным появлением Хаменеи после распространения этих сообщений.

    В иранском МИД заверили, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и продолжает контролировать ситуацию.

    Американские и израильские спецслужбы не могут выяснить, где находится новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    Комментарии (11)
    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Комментарии (19)
    6 апреля 2026, 17:00 • Новости дня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В московском СИЗО скончался Юсуфзода Якубджони Давлатхон (внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденный на пожизненный срок по делу о теракте в «Крокус сити холле», сообщили в правоохранительных органах.

    «Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой в СИЗО в Москве», – сказал источник РИА «Новости».

    По данным агентства, именно через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт, однако сам он заявлял, что не знал о назначении средств. Юсуфзода был участником интернет-канала, где проповедовали радикальные исламские идеи, и выполнял поручения администратора. После нападения он пытался вылететь за границу, но был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке забронировать билет на ближайший рейс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе.

    В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.


    Комментарии (6)
    6 апреля 2026, 19:11 • Новости дня
    Ученые: Человек обязан зрением древнему одноглазому червю
    @ Andrey Arkusha/Global Look Press

    Ученые выяснили, что современное зрение позвоночных животных, включая человека, могло возникнуть от древнего червеобразного существа с одним глазом, жившего около 600 млн лет назад. К таким выводам пришли исследователи, проанализировавшие эволюцию светочувствительных клеток у десятков групп животных.

    Ученые предложили новую модель эволюции зрения, согласно которой современные глаза позвоночных, включая человека, возникли в результате сложной цепочки изменений, начавшейся около 600 миллионов лет назад. Об этом говорится с исследовании, проведенном научным сотрудником в области нейробиологии университета Сассекса Джорджем Кафетзисом и почетным профессором зоологии Лундского университета Дэном Нильссоном. Ключевым звеном этой эволюции стало древнее морское существо, напоминавшее червя и обладавшее примитивной системой светочувствительности.

    Исследователи проанализировали 36 крупных групп билатеральных животных – организмов с двусторонней симметрией тела, к которым относится большинство известных видов. Они изучили, где располагаются светочувствительные клетки и какие функции они выполняют. В результате была выявлена устойчивая закономерность: такие клетки либо формируют парные структуры по бокам головы и отвечают за ориентацию и управление движением, либо располагаются по центру, над мозгом, помогая различать день и ночь, а также направление «вверх-вниз».

    На основе этих данных ученые реконструировали вероятный путь эволюции. По их версии, общий предок позвоночных первоначально обладал как парными «глазами», так и центральным светочувствительным органом. Однако около 600 млн лет назад, перейдя к малоподвижному образу жизни: он зарывался в песок на дне и фильтровал воду. В итоге червь утратил парные органы зрения как энергетически затратные и ненужные. При этом центральные светочувствительные клетки сохранились, поскольку продолжали выполнять важные функции – помогали ориентироваться во времени суток и в пространстве.

    Через несколько миллионов лет, в течение относительно короткого по эволюционным меркам периода, это существо вновь перешло к активному передвижению. Возникла необходимость в более точной навигации, контроле движения и поиске пищи, а также в избегании хищников. В этих условиях центральный светочувствительный орган начал усложняться: по его бокам сформировались углубления – так называемые «глазные чаши», которые со временем отделились, сместились к боковым частям головы и превратились в полноценные парные глаза.

    Таким образом, современные глаза позвоночных, по сути, являются «вторым поколением» органов зрения, возникших не напрямую из исходных парных структур, а из центрального светочувствительного органа. Этот процесс происходил примерно в период от 600 до 540 миллионов лет назад.

    Интересно, что часть древней системы сохранилась и у современных животных. Центральный светочувствительный орган со временем превратился в эпифиз – шишковидное тело мозга, которое регулирует циркадные ритмы и вырабатывает гормон мелатонин, отвечающий за сон. У многих позвоночных он до сих пор реагирует на свет, хотя у млекопитающих, включая человека, эта функция утрачена: роль главного «датчика света» полностью перешла к глазам.

    Исследование также подчеркивает, что эволюция зрения и мозга была тесно взаимосвязана. Появление парных глаз позволило животным точнее ориентироваться в пространстве, развить сложные формы поведения и повысить эффективность взаимодействия с окружающей средой. Это, в свою очередь, стимулировало рост и усложнение нервной системы. Например, сетчатка глаза у позвоночных содержит десятки типов нейронов и по сложности сопоставима с корой головного мозга.

    Авторы работы отмечают, что многие ключевые элементы этой сложной системы могли сформироваться значительно раньше, чем считалось ранее – еще на стадии древнего «циклопообразного» предка. Это открытие дает новое понимание того, как формировались нейронные сети, лежащие в основе зрения и когнитивных функций.

    По мнению исследователей, без появления парных глаз и связанного с ними усложнения мозга не возникли бы ни современные позвоночные, ни человек. Эволюция зрения оказалась не просто отдельным процессом, а фундаментальным фактором, определившим развитие сложной жизни на Земле.

    Ранее ученые России в Антарктиде открыли оазис с 18 озерами и богатой фауной.

    Комментарии (18)
    6 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ

    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по столице Украины Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) оказалась полностью уничтожена, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%, пострадавшие объекты не восстанавливались.

    О серьезных разрушениях на теплоэлектроцентралях сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов, передает РИА «Новости». «Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», – сообщил Бахматов в своем видеообращении к жителям украинской столицы.

    Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена еще 3 февраля. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 были выведены из строя в начале января, и информации о восстановлении или возвращении этих объектов в работу не появлялось.

    Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко в феврале отмечал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется не менее 600-700 млн евро, а сам процесс может занять от двух с половиной до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена. В Киеве фиксируют перебои с электро- и водоснабжением после серии взрывов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации