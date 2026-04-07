Захарова заявила о преднамеренных атаках дронов ВСУ на журналистов

Tекст: Вера Басилая

Захарова в своем заявлении осудила действия киевского режима, подчеркнув, что целенаправленные нападения на гражданских лиц и представителей СМИ являются преступлениями, нарушающими нормы международного гуманитарного права, сообщается на сайте МИД России.

По словам представителя МИД, атака на журналиста МИЦ «Известия» Евгения Быковского в Донецке стала частью систематической политики, а операторы беспилотников преднамеренно выбирали цели, находящиеся в городской застройке, вдали от линии соприкосновения. Захарова заявила, что в преднамеренности этих действий не возникает сомнений.

Дипломат подчеркнула необходимость адекватной реакции международных организаций, включая ОБСЕ, ЮНЕСКО и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Она указала, что игнорирование подобных преступлений или формальные комментарии только поощряют новые злодеяния и дискредитируют международную систему защиты прав человека.

Ранее военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранение во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за один день от атак ВСУ пострадали семь мирных граждан.