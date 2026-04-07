Tекст: Катерина Туманова

«Грязная энергетическая война пересекла новую опасную границу. В ночь с субботы на воскресенье киевский режим нанес удар беспилотником по нефтяному терминалу в Новороссийске, стратегически важном российском городе на Черном море. Тщательно спланированная операция, как называет ее Министерство обороны России, имела конкретную цель: подорвать мировой рынок углеводородов и перекрыть поставки нефти европейским потребителям», – пишет L' AntiDiplomatico.

Редакция отмечает, что важно и время нападения: оно произошло в критический момент для глобального энергетического баланса, который и без того под угрозой из-за войны, развязанной коалицией США и Израиля против Ирана.

«Два фронта, две напряженности, один план: задушить мировую экономику, нарушив поставки», – отмечают авторы.

В статье подчеркивается, что в момент, когда энергия стала оружием массового поражения, киевский режим в очередной раз демонстрирует свои террористические наклонности.

«Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится в счетах и наполнит жизни европейских граждан», – резюмируют журналисты редакции L' AntiDiplomatico.



