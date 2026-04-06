На Урале местную жительницу осудили за насилие над инвалидом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Карпинский горсуд приговорил местную жительницу Наталью Бродовикову к девяти с половиной годам колонии общего режима и обязал выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда и 80,8 тыс. рублей материального ущерба, передает РИА «Новости».

Подсудимая вину не признала.

Бродовикову обвиняли в совершении двух преступлений, в том числе по статье о насильственных действиях сексуального характера.

По данным суда, в ночь на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов Карпинска пьяная женщина избила 24-летнюю девушку, имеющую группу инвалидности, и совершила в отношении нее иные действия сексуального характера. Заседания проходили в закрытом режиме.

После перенесенных издевательств и унижений потерпевшая покончила с собой. Дело предполагаемого соучастника выделено в отдельное производство. Региональное следственное управление СК установило по итогам судебно-психиатрической экспертизы, что Бродовикова вменяема.

