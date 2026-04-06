Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
В Харьковскую область перебросили карательные группы украинской нацгвардии
Украинское командование перебросило в Харьковскую область подразделения Нацгвардии для поиска дезертиров и карательных задач, сообщил источник в российских силовых структурах.
Переброшенные боевые группы Нацгвардии должны искать дезертиров и выполнять карательные функции, сказал собеседник ТАСС.
«Часть националистов НГУ будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции», – пояснил он.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров указывал, что число уклонистов от службы в ВСУ достигло 2 млн человек. По его словам, самовольно покинули части 200 тыс. военнослужащих.
В конце прошлого года военно-гражданская администрация Харьковской области сообщала о многочисленных случаях дезертирства в рядах украинских войск и переориентации работы полиции на поиск беглецов.