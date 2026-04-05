  Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    5 апреля 2026, 17:21 • Новости дня

    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви

    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    @ Микаель Бадалян

    Tекст: Евгений Поздняков

    Армянский народ искренне стремится поддержать свою Церковь, и представители общин по всему миру открыто выступают в защиту католикоса. Этот процесс приобрел масштабный характер, и закрыть на него глаза у Никола Пашиняна уже не получится. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил общественник Микаел Бадалян. Ранее в России и других странах мира прошла акция в поддержку Армянской апостольской церкви и католикоса Гарегина II.

    «Акция была по-настоящему масштабной, – рассказал Микаел Бадалян, представитель платформы Armspyurk.com. – Наши сторонники вышли на улицы 48 городов России, а мероприятия затронули даже США, Грузию, Узбекистан и Румынию. Организаторам удалось на все 100% оправдать заявленный международный статус события».

    Центральным элементом всех акций стал сбор подписей в поддержку Армянской апостольской церкви. «Итог оказался впечатляющим: только на исторической родине мы собрали около 15 тыс. человек, которые документально зафиксировали свое неравнодушие к религиозной политике Никола Пашиняна», – заявил он.

    Всего по миру, по словам Бадаляна, за три недели удалось собрать более 170 тыс. подписей. И это без учета результатов текущей масштабной акции. «Думаю, мы уже преодолели отметку в 200 тысяч. Фактически мероприятия отразили голос армянской нации, которая буквально кричит о помощи», – добавил собеседник.

    «Мы консолидируем армян, недовольных происходящим в стране беспорядком, – подчеркивает Бадалян. – Поддержка движения колоссальна. А это значит, что Пашинян не сможет закрыть глаза на нашу позицию. Народ – вместе со своей Церковью, народ хочет продемонстрировать близость с католикосом».

    Отдельно Бадалян остановился на организации акций в России. «Я участвовал в мероприятии в Волгограде, и оно прошло на ура. Такой результат стал возможен благодаря слаженным действиям Церкви и общества», – заключил он.

    Напомним, в России и в других странах мира прошла международная акция в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и католикоса Гарегина II. Мероприятия состоялись в Армении, Британии, Грузии, Румынии, США, Франции и Узбекистане. В РФ же событие охватило 48 городов на территории всей страны. Идейным вдохновителем движения выступила платформа Armspyurk.com.

    Так, акции прошли в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Кирове, Тамбове, Санкт-Петербурге, Астрахани, Оренбурге, Твери, Калининграде, Самаре, Ярославле, Владимире, Ростове-на-Дону, Симферополе, Феодосии, Тюмени, Барнауле, Ялте, Ижевске, Перми, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге и Красноярске.

    Особую атмосферу событию придала пасхальные мероприятия: участники подчеркивали, что именно в этот день единение вокруг духовных ценностей приобретает особую силу. Участники декларировали широкую поддержку Армянской апостольской церкви как фундаменту духовного и национального единства.

    Ранее в Москве у посольства Армении прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Участники осудили давление премьера Никола Пашиняна на католикоса Гарегина II и заявили, что подобные действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян ни внутри страны, ни в зарубежных диаспорах.

    Аналогичные акции прошли в ряде российских городов. О мероприятии в Ростове-на-Дону в защиту Армянской апостольской церкви рассказал настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян, а акцию в Калининграде прокомментировал Арсен Халатов, лидер регионального Крестоносного движения.

    Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    Ушаков: Каллас пора бы уже последовать собственному призыву «выпить»

    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Почти 150 дронов ВСУ ликвидировано за три часа над регионами России
    Почти 150 дронов ВСУ ликвидировано за три часа над регионами России
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале, что силы ПВО за три вечерних часа воскресенья ликвидировали 148 дронов ВСУ над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов воскресенья.

    5 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера

    Tекст: Катерина Туманова

    Мессенджер внедрил функцию, предупреждающую о снижении защищенности переписки при использовании сторонних клиентов или зеркал Telegram, о чем рядом с именем пользователя стало появляться предупреждение.

    В обновлении приложения, которое было выпущено 31 марта, рядом с именем пользователя, который использует неофициальный клиент или зеркало, появляется специальное уведомление. В нем отмечается, что использование подобных приложений может снизить защищенность переписки, пишет «Коммерсант».

    Основатель Telegram Павел Дуров ранее отметил, что сервис будет адаптироваться к ситуации в России. По его словам, Telegram сделает трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в отношении Telegram составили девятый протокол за неудаление информации, и компании может быть назначен штраф до 8 млн рублей. Таганский райсуд Москвы постановил взыскать с Telegram 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Россияне в марте неоднократно жаловались на сбои в работе Telegram.

    5 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Беременная женщина и подросток погибли в потоке реки в Дербентском районе

    Спасенные из реки в Дербентском районе женщина и подросток погибли

    Tекст: Катерина Туманова

    Женщина и ребенок, которых спасли из реки в Дербентском районе Дагестана, погибли, сообщили в экстренных службах.

    «Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать», – сообщили там РИА «Новости».

    В воскресенье течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Кроме того, в Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семерых, унесенных потоком людей удалось вытащить из воды. До этого около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения.


    5 апреля 2026, 22:13 • Новости дня
    Мэр Энергодара сообщил о полном отключении электроснабжения в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь Энергодар и часть муниципалитетов Запорожской области остались без света, сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

    «На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области. Энергетики выясняют причины отключения», – написал он.

    Чуть позже Пухов добавил в пост обновленную информацию о том, что «ситуация с отключением внешних сетей непростая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 апреля атака ВСУ вызвала отключения электроэнергии в Запорожской области. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила о заметном усилении обстрелов ВСУ вокруг станции. Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил 5 апреля о новых «прилетах» по Энергодару.


    6 апреля 2026, 01:35 • Новости дня
    Шохин ответил о статусе вопроса про шестидневную рабочую неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос введения удлиненного рабочего дня и шестидневной недели в России сейчас не рассматривается, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Этот вопрос не обсуждается. Мы считаем, что нужды нет», – сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей.

    Комментируя инициативу Олега Дерипаски о переходе на усиленный график работы для ускорения экономической трансформации, Шохин отметил, что по стране фиксируется низкая безработица на уровне 2,1%, однако сохраняется проблема структурной безработицы.

    «У нас сейчас лежит закон в Госдуме о повышении гибкости на рынке труда, где мы снимаем ограничения на сверхурочные. Наверное, его примут скоро, может быть даже в этой сессии», – цитирует Шохина ТАСС.

    Он сообщил, что на некоторых предприятиях внедряется четырехдневная рабочая неделя, в то время как в непрерывных производствах ощущается нехватка сотрудников.

    Шохин пояснил, что увеличение лимита сверхурочных позволит сотрудникам получать более высокую оплату: до 120 часов сверхурочные будут оплачиваться в полуторном размере, а с 120 до 240 часов – в двойном размере.

    «Людям это выгоднее, чем просто удлинение рабочего дня», – подчеркнул глава РСПП.

    По его словам, речь идет о возможности для работников подрабатывать на своем рабочем месте, а не искать временные подработки вне основной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы помочь стране скорее выйти из кризиса. Предложение вызвало ряд дискуссий, к примеру, председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что 72-часовая рабочая неделя физически невозможна для большинства граждан. Дерипаска же в итоге лишь напомнил поговорку о работе и волке.

    5 апреля 2026, 23:11 • Новости дня
    После крушения сухогруза в Азовском море организовали поиски пропавших моряков

    В Азовском море организовали поиски пропавших моряков с затонувшего судна

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасенные после крушения в Азовском море моряки находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, пропавших моряков ищут, рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    По его словам, все спасенные получили медицинскую помощь на месте, с ними также работают психологи. Капитан судна госпитализирован в Геническую центральную районную больницу, остальные члены экипажа проходят амбулаторное лечение.

    «Поиски пропавших моряков, конечно, организованы – сейчас это главная задача. Работают все профильные службы, и если людей еще можно найти, их обязательно найдут», – сказал Василенко РИА «Новости».

    Василенко добавил, что сухогруз полностью затонул после атаки украинского беспилотника и его подъем в ближайшее время не планируется.

    «Сейчас приоритет – найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море. Он уточнил, что девять членов экипажа сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. При атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море погибли два человека.

    5 апреля 2026, 22:33 • Новости дня
    Сальдо заявил о целиком и частично обесточенных округах Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Во всех округах Херсонской области целиком или частично пропало электроснабжение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Специалисты «Россетей» ведут аварийно–восстановительные работы в Херсонской и Запорожской областях и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе 5 апреля восстановили электроснабжение после атаки БПЛА. Мэр Энергодара сообщил о полном отключении электроснабжения в городе.

    5 апреля 2026, 22:57 • Новости дня
    Доброволец нардружины погиб при атаке дрона в Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Доброволец народной дружины погиб при атаке дрона ВСУ в селе Берёзовка Борисовского округа, сообщил в Max-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», – написал он.

    Гладков выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 апреля в Белгородской области 12 человек получили ранения при атаке дронов ВСУ. Мирные жительницы днем ранее пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области. ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгороде.


    5 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» в московском дерби

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский «Спартак» на своем поле оказался сильнее столичного «Локомотива» и одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Барко и Солари.

    Встреча прошла на поле «Спартака» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу хозяев, передает РИА «Новости».

    В составе «Спартака» отличились Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 66-й минуте игры, и Пабло Солари, забивший победный гол на 83-й минуте.

    У гостей гол престижа после подачи с углового на 23-й минуте забил Сесар Монтес. Голевую передачу на него оформил Алексей Батраков. На 72-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    В первом круге «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2. В нынешнем сезоне Батраков отметился 12 голами и девятью результативными передачами, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды.

    После матча команда Хуана Карлоса Карседо занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очком, а «Локомотив» идет третьим с 44 баллами.

    В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 23-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ.

    Определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

    5 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Четыре человека пострадали при пожаре в калининградском ТЦ «Гиант»

    Tекст: Катерина Туманова

    При тушении пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде четыре человека, двое из них пожарные, сообщило региональное управление пресс-службы МЧС России.

    «При тушении пожара в торговом центре пострадало двое пожарных, они были доставлены в больницу. Угрозы жизни нет. Огнеборцы продолжают ликвидировать пожар в торговом центре», – сообщили в ВК-канале ведомства.

    Там уточнили, что после осмотра в больнице, пожарных отпустили домой.

    По уточненным данным, кроме пожарных были госпитализированы еще два человека, угрозы их жизни нет.

    «Тушение пожара в торговом центре продолжается. По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных», – приводит РИА «Новости» уточненное сообщение ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте города. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в результате пожара в одном из торговых центров Калининграда пострадали три человека. Пожар в торговом центре «Гиант» локализовали на площади 7 тыс. квадратных метров.

    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    5 апреля 2026, 23:35 • Новости дня
    Обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске

    Tекст: Катерина Туманова

    В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА, обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

    «Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы. На базе школы №29 развернут пункт временного размещения», – написал он.

    Кравченко уточнил, что есть информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе, туда направились специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть районов Севастополя 5 апреля осталась без света после падения осколка БПЛА. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов.


    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации