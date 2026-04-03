В Крыму завершился очный этап проекта «Академия КСВО РФ»

Tекст: Валерия Городецкая

С 30 марта по 3 апреля 2026 года Академия творческих индустрий «Меганом» стала площадкой для 150 участников из 50 команд, представляющих 41 регион России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники прошли интенсивную образовательную программу, направленную на развитие команд, оказывающих поддержку участникам спецоперации и их семьям.

В течение пяти дней команды работали с федеральными экспертами, участвовали в практических и стратегических сессиях, мастерских, а также дорабатывали свои проекты. Особый акцент был сделан на формировании устойчивых решений и развитии управленческих компетенций, что позволило участникам не только укрепить свои инициативы, но и создать прочные связи с единомышленниками.

Одним из ключевых событий стала панельная дискуссия «Общественные инициативы, бизнес и власть», в рамках которой обсуждались механизмы эффективного взаимодействия между государством и гражданским обществом, поддержка общественных инициатив и успешные практики сотрудничества. Участники получили содержательную обратную связь от экспертов и обозначили актуальные вопросы поддержки защитников Отечества.

«Сегодня особенно важно не просто помогать, а выстраивать системную, профессиональную работу. Мы увидели, насколько сильными и мотивированными являются региональные команды», – отметила руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. По ее словам, участники не только усилили свои проекты, но и стали частью сообщества, готового вместе решать важнейшие задачи.

Команды представляли проекты в сферах социальной и психологической поддержки, патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, культурных и медийных инициатив, а также гуманитарной помощи. Ключевым итогом стала защита доработанных проектов перед экспертами и формирование четких планов по их дальнейшей реализации и масштабированию.