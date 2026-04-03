В Крыму завершился очный этап проекта «Академия КСВО РФ»
Очный этап Всероссийского проекта «Академия КСВО РФ» завершился в Крыму (КСВО – Комитет семей воинов Отечества, автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в России для поддержки участников специальной военной операции (СВО), их семей и близких).
С 30 марта по 3 апреля 2026 года Академия творческих индустрий «Меганом» стала площадкой для 150 участников из 50 команд, представляющих 41 регион России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники прошли интенсивную образовательную программу, направленную на развитие команд, оказывающих поддержку участникам спецоперации и их семьям.
В течение пяти дней команды работали с федеральными экспертами, участвовали в практических и стратегических сессиях, мастерских, а также дорабатывали свои проекты. Особый акцент был сделан на формировании устойчивых решений и развитии управленческих компетенций, что позволило участникам не только укрепить свои инициативы, но и создать прочные связи с единомышленниками.
Одним из ключевых событий стала панельная дискуссия «Общественные инициативы, бизнес и власть», в рамках которой обсуждались механизмы эффективного взаимодействия между государством и гражданским обществом, поддержка общественных инициатив и успешные практики сотрудничества. Участники получили содержательную обратную связь от экспертов и обозначили актуальные вопросы поддержки защитников Отечества.
«Сегодня особенно важно не просто помогать, а выстраивать системную, профессиональную работу. Мы увидели, насколько сильными и мотивированными являются региональные команды», – отметила руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. По ее словам, участники не только усилили свои проекты, но и стали частью сообщества, готового вместе решать важнейшие задачи.
Команды представляли проекты в сферах социальной и психологической поддержки, патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, культурных и медийных инициатив, а также гуманитарной помощи. Ключевым итогом стала защита доработанных проектов перед экспертами и формирование четких планов по их дальнейшей реализации и масштабированию.