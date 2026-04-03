Верховный суд поддержал дистрибьютора Merlion в споре с ЦБ из-за импортного софта

Верховный суд отказал ЦБ в иске к дистрибьютору Merlion из-за импортного софта

Tекст: Дарья Григоренко

Судья Верховного суда Рамзия Хатыпова не нашла оснований для пересмотра дела в Судебной коллегии по экономическим спорам, несмотря на жалобу Центробанка, передает РИА «Новости».

ЦБ России ранее заплатил «Мерлиону» свыше 133 млн руб. за обеспечение доступа к поддержке программных продуктов Micro Focus на период с октября 2021 по сентябрь 2022 года. С марта 2022 года британская компания прекратила поддержку российских пользователей, и Центробанк потребовал вернуть почти 96 млн руб. за неоказанную услугу.

Арбитражный суд Москвы отметил, что невозможность получения технической поддержки стала следствием санкций и является риском, который заказчик, то есть Банк России, осознанно принял, выбрав иностранного поставщика. Суд также указал, что у истца сохраняется право обратиться с иском к правообладателю программного обеспечения.

