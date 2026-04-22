Тела погибших на горе Мунку-Сардык туристов спустили спасатели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тела трех туристов, погибших при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, были доставлены спасателями в район кафе «Белый Иркут», передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС республики, на место происшествия должна прибыть следственно-оперативная группа, в которую войдут сотрудники МВД и Следственного комитета.

По информации агентства, остальные участники туристической группы из Красноярска, находившиеся на горе, смогли спуститься самостоятельно. В пресс-службе уточнили, что это произошло накануне вечером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии по подозрению в причастности к гибели трех туристов задержали директора туристической фирмы, его заместителя и гида-инструктора.

Ранее спасатели возобновили эвакуацию тел погибших в труднодоступных районах гор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.