Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.2 комментария
Тела погибших на горе Мунку-Сардык туристов спустили спасатели
Тела трех погибших туристов из Красноярска спустили с горы Мунку-Сардык в Бурятии, их осмотрят следователи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Тела трех туристов, погибших при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, были доставлены спасателями в район кафе «Белый Иркут», передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС республики, на место происшествия должна прибыть следственно-оперативная группа, в которую войдут сотрудники МВД и Следственного комитета.
По информации агентства, остальные участники туристической группы из Красноярска, находившиеся на горе, смогли спуститься самостоятельно. В пресс-службе уточнили, что это произошло накануне вечером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии по подозрению в причастности к гибели трех туристов задержали директора туристической фирмы, его заместителя и гида-инструктора.
Ранее спасатели возобновили эвакуацию тел погибших в труднодоступных районах гор.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.