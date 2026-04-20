    Америка начала жульничать в Ормузском проливе
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран
    Глава МИД Эстонии усомнился в заявлениях Зеленского об угрозе нападения России
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    20 апреля 2026, 20:15 • Новости дня

    В СПЧ увидели разжигание вражды в песне «Я люблю Мухаммеда»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Песня исполнительницы Айрен Коль (Ирины Николаевой) «Я люблю Мухаммеда» дискредитирует автора и уничтожает государствообразующую составляющую, заявила член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова на круглом столе в Общественной палате.

    По ее словам, произведение разжигает межконфессиональную вражду, и она получает жалобы на подобный контент от родителей, школьных организаций и православного сообщества, передает РБК. Боровова привела пример письма, где содержались претензии к песне, и подчеркнула, что в припеве явно усматривается разжигание вражды.

    «Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды», – отметила Боровова.

    Также она подчеркнула, что, несмотря на свободное правовое поле и свободу слова, подобный контент «дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую». В связи с этим Боровова предложила «поставить задачу правительству и соответствующим органам отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ».

    Модератор мероприятия Станислав Корякин напомнил, что важно соблюдать баланс между защитой интересов общества и творческой свободой. Он отметил, что экспертная оценка необходима не для полного запрета творчества, а для создания здоровой среды.

    Ранее с критикой песни Айрен Коль выступала и другая представительница СПЧ Марина Ахмедова, отметившая, что «разумный человек не станет петь такие слова».

    Ранее эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты.

    20 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Медведев: За три года 1,5 тыс. фронтовиков стали депутатами «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации на Украине были избраны депутатами от «Единой России», рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.

    Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.

    Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

    За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.

    По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.

    Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.

    Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.

    Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.

    В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.

    20 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов, передает РИА «Новости».

    «Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала Матвиенко во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».

    По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России.

    Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    20 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов между Россией и Европой должны решаться исключительно за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    «Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами и готова обсуждать все спорные вопросы в конструктивном ключе. Песков отметил, что Москва открыта для взаимодействия и не закрывает двери для переговоров с европейскими партнерами.

    СМИ писали, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Ранее Песков указал на отказ Европы от диалога с Москвой.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    20 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Процедура развода в России должна быть более сложной, особенно в семьях с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    Она подчеркнула, что в странах Запада, таких как Франция и Британия, бракоразводный процесс может длиться два года и больше, тогда как в России развод оформляется намного проще даже при наличии детей, передает ТАСС.

    «У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», – отметила Матвиенко.

    Также она сравнила ситуацию с процедурой прерывания беременности, напомнив, что для женщин предусмотрено время на обдумывание. Спикер Совфеда подчеркнула важность гуманного подхода к бракоразводному процессу, чтобы не допускать поспешных решений и минимизировать страдания детей.

    Ранее депутат Буцкая призвала сделать обязательной процедуру примирения супругов при разводе, особенно для семей с детьми.

    20 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Кремль оценил слова Радева о диалоге с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил позитивное отношение Москвы к заявлениям будущего премьера Болгарии Румена Радева о необходимости прагматичного диалога.

    Песков подчеркнул, что Москве импонируют слова Радева, который победил на выборах. По его словам, также отмечены подобные заявления ряда других европейских лидеров, передает ТАСС.

    «Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и некоторых других европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с РФ», – заявил представитель Кремля.

    Политический блок бывшего президента Болгарии Румена Радева уверенно лидирует на парламентских выборах.

    Будущий премьер-министр выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.

    В Кремле назвали переговоры единственным способом разрешения противоречий с европейскими странами.

    20 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Замглавы МИД Иванов: Русофобские элиты Европы одержимы войной с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Русофобские элиты европейских стран по-прежнему настроены на ведение войны с Россией «до последнего украинца», заявил статс-секретарь и заместитель главы МИД России Евгений Иванов.

    Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что «русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца», передает ТАСС.

    По его словам, эти элиты препятствуют достижению каких-либо договоренностей, активно раздувают военную истерию и игнорируют интересы собственных граждан. Иванов подчеркнул, что европейские лидеры, преследуя иллюзорную цель нанести России стратегическое поражение, фактически готовы пожертвовать благополучием своих народов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров.

    Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    20 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Шалай покинул пост директора музея-заповедника им. Арсеньева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай покинул свою должность.

    Информацию об увольнении он подтвердил ТАСС. «Да, это так. Это решение работодателя», – прокомментировал Шалай свою отставку.

    В январе Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи. В марте директором музея-заповедника «Архангельское» стала Елена Харламова.

    20 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Гособвинение запросило пять лет колонии для экс-редактора Ura.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гособвинение запросило для бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова пять лет колонии общего режима за покупку криминальных сводок у своего дяди, работавшего в полиции.

    «Таким образом, прошу назначить Аллаярову Денису Александровичу пять лет колонии общего режима», – заявила представительница обвинения в ходе прений по делу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, передает РИА «Новости».

    Ранее дядя Аллаярова в суде запутался в показаниях о взятке. Сообщалось, что сумма взяток в деле редактора Ura.ra Аллаярова выросла до 120 тыс. рублей.

    20 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Рябков обвинил США и Израиль в угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессия США и Израиля против Ирана создает угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Триалог».

    Он подчеркнул, что в последнее время устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оказалась под серьезным давлением, передает ТАСС.

    «Неспровоцированные, неоправданные и незаконные нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран стали тяжелым ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ», – отметил дипломат. По его словам, такие действия являются вопиющим проявлением злоупотребления режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным элементом.

    Дипломат также считает, что использование ДНЯО в качестве предлога для военных действий против неудобных иностранных правительств подрывает международную безопасность. По мнению замглавы МИД, цель подобной политики – свержение или уничтожение целых государств.

    Ранее посол Ирана в Москве Джалали заявил о праве страны на мирный атом.

    20 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    В МИД назвали политику Запада по сдерживанию России и КНР главной угрозой миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основную угрозу международному миру и безопасности составляет политика западных стран, направленная на сдерживание России, Китая и других государств, заявил замглавы МИД Евгений Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России», который проходит в Национальном центре «Россия».

    «Основную угрозу международному миру и безопасности, по нашему убеждению, представляет политика Запада, направленная на сдерживание России, Китая и других центров нарождающегося многополярного мира», – заявил Иванов, передает ТАСС.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сдерживание Китая со стороны США обречено на провал.

    Газета Financial Times сообщала о планах НАТО усилить сдерживание России.

    20 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Минобороны разработало правила получения статуса ветерана для гражданских

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России разработало проект постановления правительства, который определяет правила получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников спецоперации на Украине.

    Документ предусматривает, что это право получат граждане, направленные на территории проведения спецоперации государственными органами или организациями, а также имеющие особые заслуги – например, государственные или ведомственные награды, передает ТАСС.

    Среди обязательных условий для получения удостоверения – стаж работы не менее шести месяцев на территории спецоперации, либо досрочное возвращение по уважительным причинам, включая получение ранения.

    Выдачу удостоверений планируется возложить на федеральные органы власти. В каждом таком органе будут созданы специальные комиссии, которые и примут решения по заявлениям гражданских лиц, претендующих на статус ветерана боевых действий.

    Ранее глава фонда «Защитники Отечества» разъяснила правила выдачи удостоверений ветерана для ополченцев и добровольцев СВО.

    20 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков назвал Россию важным игроком на мировых энергетических рынках

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на сложные времена для мировых энергетических рынков, российская сторона продолжает оставаться их ключевым и ответственным участником, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия по-прежнему играет значимую роль на мировых энергетических рынках, несмотря на текущие сложности, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Песков подчеркнул, что рынки переживают сейчас не лучшие времена.

    Ранее Песков назвал ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа.

    20 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе

    Осколки беспилотника, уничтоженного над Севастополем, повредили пассажирский маршрутный автобус во время атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    По информации из канала Развожаева в Max, инцидент произошел в понедельник на Радиогорке – осколки разбили несколько стекол автобуса маршрута №55 и пробили крышу.

    Губернатор пояснил, что автобус находился на конечной остановке и в нем не было пассажиров. Благодаря этому никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.

    Развожаев отметил, что этот инцидент является наглядным подтверждением необходимости эвакуации людей из транспорта во время воздушной тревоги.

    Днем в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее сбитый беспилотник поджег резервуар с топливом в Севастополе.

    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Автопром Германии начал переориентацию на выпуск оружия
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана
    MWM: «Искандер-К» создает серьезную угрозу для тыла стран НАТО
    Испанская партия призвала к выходу страны из НАТО
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

