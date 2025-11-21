Дядя редактора Ura.ru запутался в показаниях о взятке

Tекст: Елизавета Шишкова

В суде родной дядя редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, экс-полицейский Андрей Карпов, на чьих показаниях строится дело, по которому журналист полгода находится под стражей, впервые предстал перед судом. Уволенный из органов по отрицательным мотивам, он давал противоречивые показания против племянника и не смог подтвердить факт передачи взятки.

Карпов во время допроса не смог подтвердить, что племянник давал ему взятку, показания были противоречивыми, а на большую часть вопросов он отвечал словами «не помню» и «не знаю». При этом хорошо помнил то, что происходило год назад. Судье пришлось огласить предыдущие показания Карпова. При этом экс-полицейский отрицал наличие заболеваний, связанных с потерей памяти.

В ходе процесса выяснилось, что сумма предполагаемой взятки менялась в показаниях Карпова: сначала речь шла о 20 тыс. рублях, позднее – о 120 тысячах, причем часть якобы передавалась наличными, а основная сумма переводилась на карты его жены и матери. Аргументируя расхождения, он не смог пояснить, почему на первом допросе «забыл» упомянуть большую часть денег, и затруднялся различить, какие перечисления были взяткой, а какие – подарками родственникам или оплатой за работу.

Карпов также не смог сказать, при каких обстоятельствах вел переговоры с племянником по поводу получения сводок и каким образом передавалась «взятка».

Защита указала на странные детали в материалах дела: к протоколу допроса были приложены банковские выписки, датированные будущим временем, а также нестыковки с заемными средствами, которые журналисту якобы были возвращены. Карпов затруднился назвать обстоятельства переговоров с племянником, а также детализацию переводов на карты родственников, признался лишь, что Аллаяров не знал о его доступе к карте бабушки.

В суде Карпов подтвердил, что первоначально дал показания против племянника в обмен на смягчение своей меры пресечения: после первого допроса его отпустили под подписку о невыезде, в тот же день вновь задержали по другому делу и на следующий день поместили под домашний арест.

Адвокат Михаил Толкачев подчеркнул, что Карпов так и не объяснил ни деталей передачи денег, ни критериев, позволяющих считать переводы взяткой.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня, с тех пор он находится в СИЗО, Карпов же все это время под домашним арестом. «Я просто выполнял свою журналистскую работу – работал с источником», – неоднократно указывал журналист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сумма взяток в деле редактора Ura.ru Дениса Аллаярова выросла до 120 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении Аллаярова и экс-главы угрозыска Екатеринбурга Андрея Карпова по делу о даче и получении взятки.

Бывший начальник уголовного розыска Екатеринбурга Андрей Карпов остается до февраля под домашним арестом.