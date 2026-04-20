Над Калужской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны в небе над Калужской областью ликвидировали украинский беспилотник, сообщил глава региона Владислав Шапша.
Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не последовало, сообщил губернатор, пишут «Вести».
В настоящее время территория происшествия взята под контроль. Там продолжают работу профильные оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников над несколькими районами Калужской области. В конце февраля средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Хвастовичского муниципального округа.