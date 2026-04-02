«Билайн» предложил выборочно вводить «белые списки» для абонентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава «Билайна» Сергей Анохин сообщил, что компания предлагает не блокировать мобильный интернет для клиентов, личность которых можно подтвердить как абонента и пользователя услуг связи.

Вместо этого предлагается использовать «белые списки» для сомнительных абонентов, чью идентификацию провести невозможно. Мера будет прорабатываться совместно с Минцифры России, передает РИА «Новости».

Анохин отметил: «Мы высокотехнологичный сектор, у нас много данных, много аналитики. Я точно думаю, мы с министерством это будем прорабатывать. У нас есть хорошая статистика и информация, где мы абсолютно уверены, что это человек, который пользуется телефоном. Можно еще дополнительные верификации идентификации придумать, чтобы еще дополнительно это гарантировать. И, соответственно, при этих условиях человеку оставить полноценную связь».

Он добавил, что там, где есть сомнения или риск, предлагается вводить «белые списки». По мнению главы компании, это станет следующим шагом и позволит пользователям сохранять доступ к цифровым сервисам без угроз безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

«Ростелеком» выступил с опровержением информации о введении ограничений на домашний интернет и переходе на доступ только к разрешенным ресурсам.

Операторы связи начали рассылать сообщения о восстановлении мобильного интернета в Москве.