Первые электрички начали курсировать между Россией и Белоруссией

Tекст: Денис Тельманов

Первые пригородные поезда между Россией и Белоруссией начали курсировать, передает РИА «Новости».

Торжественный запуск состоялся в режиме видеоконференции на Международном транспортно-логистическом форуме в Петербурге.

Первый состав направился из Смоленска в Оршу, прибытие ожидается в 16.07 по московскому времени.

По информации РЖД, из Смоленска также стартовали электрички в Витебск. Поезда будут ходить ежедневно до трех раз в сутки в зависимости от дня недели и сезона.

Время в пути из Смоленска в Витебск составляет два часа, а до Орши – один час сорок минут. Аналогичное время требуется на обратном маршруте.

Билеты на электрички продаются по паспортам граждан России и Белоруссии, приобрести их можно онлайн или в кассах.

Стоимость поездки до Орши составляет 500 рублей, до Витебска – 435 рублей. Для пассажиров из России и Белоруссии действуют все льготы.

На маршрутах используются российские пригородные поезда серии ЭП3Д и РА-3. Пассажиры смогут пересаживаться на поезда до Москвы, Петербурга, Минска, Бреста, Могилева и других городов, предусмотрена удобная стыковка.

Минтранс России сообщил, что после запуска маршрутов Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск планируется открытие пригородных поездов по направлениям Великие Луки – Полоцк, Великие Луки – Витебск и Брянск – Гомель.

30 лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, что привело к формированию устойчивого экономического, оборонного и политического альянса двух стран.