Tекст: Дмитрий Зубарев

Пушков заявил, что проамериканские силы не смогут прийти к власти в Иране при текущей ситуации, передает ТАСС. По его словам, «в условиях такой войны – войны на уничтожение – невозможно себе представить, чтобы в Иране к власти пришли проамериканские силы. Это просто невозможно себе представить. Это все равно, как если бы Гитлер надеялся на смену режима в Советском Союзе, когда он подойдет к Москве».

Пушков напомнил, что ситуация в Советском Союзе во времена Второй мировой войны была крайне сложной, страна отступала и переживала хаос, однако даже тогда смена руководства не произошла. Он сравнил текущее положение Ирана с историей СССР: даже при сложностях власти сохраняют контроль, а Соединённые Штаты не смогут добиться своих целей без смены руководства в Тегеране.

Парламентарий отметил, что если конфликт завершится при сохранении нынешнего иранского руководства и контроля над Ормузским проливом, это станет явным политическим поражением для США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выразил готовность вновь перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неспособности Соединенных Штатов справиться с Ираном.

Бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс назвал фантастичными ожидания смены власти в исламской республике.