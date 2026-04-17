Украинку не пустили в Польшу из-за аномально радиоактивной 100-долларовой купюры
Сотрудники польской пограничной службы отказали во въезде украинской путешественнице, перевозившей 100-долларовую банкноту с экстремально высоким фоном излучения.
Польские пограничники обнаружили у гражданки Украины купюру в 100 долларов, уровень радиации у которой превышал допустимую норму в 1905 раз, пишет украинское издание «Страна».
Инцидент произошел при попытке пересечения государственной границы.
Женщина пояснила, что везла с собой крупную сумму наличными. По ее словам, 10 тыс. долларов предназначались для приобретения автомобиля за рубежом. Однако власти приняли решение отказать ей во въезде на территорию Польши из-за опасной находки.
