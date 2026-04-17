Переданные Киеву норвежские мины оказались неэффективны из-за скрытых дефектов

Tекст: Мария Иванова

Украинские солдаты столкнулись с серьезными проблемами при использовании норвежских мин NM123, передает РИА «Новости».

Журнал Forsvarets forum отмечает, что боеприпасы оснащены переключателем для ближнего или ударного взрыва, однако на переданных экземплярах работала только функция ближнего действия.

«Норвежские мины, переданные Украине, оказались неэффективными в бою, что могло стать фатальным для солдат... Забрасывали противника минами. Но на другой стороне эффекта не произошло», – говорится в публикации норвежского издания.

В вооруженных силах Норвегии пояснили, что мины из их запасов не являются дефектными, но имеют статус «ограниченно пригодных». Представитель норвежских войск Браге Стайнсон Виик-Хансен сообщил, что информация об ограничениях не дошла до конечного пользователя, поэтому ведомство связалось с Киевом напрямую для разъяснения ситуации.

Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений на Украину лишь затягивают конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Киева становятся законной целью для российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде признали неэффективность некоторых западных вооружений на поле боя.

Министерство обороны Украины ранее изъяло у военных партию бракованных мин.

Норвегия из-за плохого технического состояния самолетов в апреле задержала поставку обещанных Киеву истребителей F-16.