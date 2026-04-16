Пассажирка круизного лайнера отсудила 300 тыс. долларов за передозировку текилой

Tекст: Мария Иванова

Американская медсестра Диана Сандерс отсудила 220 тыс. фунтов стерлингов (около 300 тыс. долларов) у компании Carnival Cruise Line после того, как ей налили 14 порций текилы за девять часов, передает Sky News.

Инцидент произошел в январе 2024 года на борту лайнера Carnival Radiance.

Вскоре после выхода из бара женщина упала с лестницы, получив сотрясение мозга, травмы спины и ушибы. Позже 45-летнюю пострадавшую нашли без сознания в зоне для экипажа. При этом записи с камер видеонаблюдения за тот вечер в суде представлены не были. Жюри присяжных пришло к выводу, что компания проявила халатность.

«Это дело подчеркивает неотъемлемую опасность пакетов напитков по системе "все включено", которые поощряют чрезмерное потребление и заставляют низкооплачиваемых официантов ставить чаевые выше безопасности», – заявил адвокат истицы Спенсер Аронфельд. В ходе процесса он настаивал, что бармены должны были прекратить обслуживать Сандерс, когда она стала явно пьяной.

Юрист также обвинил Carnival в том, что компания намеренно размещает точки продажи алкоголя по всему судну для максимизации прибыли. Итоговая сумма компенсации оказалась на 250 тыс. долларов больше, чем запрашивалось изначально. Представители круизной линии выразили несогласие с вердиктом и заявили о намерении подать апелляцию.

