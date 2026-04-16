Десятки актеров сериала «СВОИ» попали в базу «Миротворца»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 20 актеров российского сериала «СВОИ» за 2025 год были добавлены в скандально известную базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». Среди них – Сергей Внуков, Александр Воскресенский, Влад Кунеевский, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра, Кирилл Ермичев и другие участники проекта.

Их персональные данные появились на сайте ночью, а причиной внесения актеров стали обвинения «Миротворца» в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Дополнительным поводом послужило участие в съемках сериала на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее в аналогичный список попали и другие исполнители ролей в сериале, такие как Алексей Ошурков, Андрей Иванов, Элина Жукова и Вячеслав Пронин. «Миротворец» регулярно публикует данные не только артистов, но и журналистов и граждан, которых считает «изменниками родины».

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Итоги голосования показали, что большинство поддержало это решение, после чего президент Владимир Путин подписал договоры о включении новых регионов в состав страны.

Скандалы вокруг «Миротворца» длятся много лет: сайт неоднократно публиковал личные данные журналистов, в том числе иностранных, и даже несовершеннолетних, что вызывало обеспокоенность международных организаций. Представитель ОБСЕ Дуня Миятович ранее критически высказалась по поводу подобных действий ресурса, отметив возможную угрозу для безопасности журналистов.

