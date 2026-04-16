Грузия и Македония обсудили несправедливость политики Брюсселя

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатели парламента двух недовольных Брюсселем стран Шалва Папуашвили и Африм Гаши провели специальную встречу на этот счет в Турции на полях Межпарламентского форума.

Как заявил грузинским журналистам председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе, стороны «выразили сожаление создаваемыми Брюсселем препонами на пути евроинтеграции их стран».

По его словам, «причины этих барьеров разные для двух стран, но факт, что политика Брюсселя несправедлива и тормозит евроинтеграцию и Грузии, и Северной Македонии».

«И Грузия, и Северная Македония испытывают со стороны Брюсселя несправедливое отношение», – отметил глава профильного комитета.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что Грузия «ищет общие подходы» среди стран, недовольных Брюсселем и вмешательством евробюрократии в их внутренние дела.

Он пообещал провести переговоры с коллегами из стран, которые ориентированы на защиту национальных интересов и понимают «вызывающую сожаление данность, которая видна в политике Брюсселя».

По его словам, «очевидно, что Брюссель закрывает диалог и делает ставку на односторонние директивы».

«Путь, избранный Брюсселем по отношениям к странам-кандидатам на вступление в Евросоюз, полностью дистанцирован от подлинных европейских ценностей», – заявил Шалва Папуашвили.