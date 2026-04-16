Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?4 комментария
Запрет полетов над Кувейтом продлили на 12 часов
Воздушное пространство ближневосточного государства Кувейт останется недоступным для гражданской авиации уже 48 сутки подряд, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах региона.
Ограничения на перемещение пассажирских самолетов продлятся еще как минимум 12 часов, сказал собеседник ТАСС.
Ограничение будет действовать до 16.00 по всемирному времени (19.00 мск.
Небо над страной будет закрыто для гражданской авиации уже 48-е сутки подряд. Кроме того, воздушное пространство над Ираном также останется недоступным ориентировочно до первой половины дня субботы, 18 апреля.
Ранее авиационные власти Кувейта также продлевали ограничения на полеты гражданской авиации.