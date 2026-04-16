Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
Финские власти могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Кузнецов заявил, что власти Финляндии могут пересмотреть ранее заключённые сделки россиян с недвижимостью, передает ТАСС.
По словам дипломата, в последние годы условия покупки недвижимости для граждан России ужесточались, а в 2025 году был полностью запрещён такой вид сделок под предлогом «национальной безопасности».
Кузнецов подчеркнул, что эти ограничения являются дискриминацией по принципу гражданства и противоречат международному праву. Он также отметил, что, по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, власти Финляндии обсуждают возможность пересмотра уже совершённых сделок россиян с недвижимостью задним числом.
Посол добавил, что пока соответствующего законодательства не принято, однако не исключил, что такие меры могут появиться. Кузнецов заявил о готовности оказывать поддержку россиянам в случае введения подобных норм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии изучает возможность вмешательства в завершенные за последние двадцать лет сделки россиян с недвижимостью.
Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект об ограничении покупки жилья гражданами России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные инициативы Хельсинки «охотой на ведьм».