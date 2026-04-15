Суд в Варшаве заочно арестовал обменянного россиянина Павла Рубцова
Апелляционный суд в Варшаве принял решение о заочном аресте на три месяца гражданина РФ Павла Рубцова, вернувшегося в Россию 1 августа 2024 года в результате обмена заключенными с Западом, сообщила газете Rzeczpospolita пресс-секретарь суда по уголовным делам Эва Лещинская-Фуртак.
Известно, что Рубцов вернулся в Россию 1 августа 2024 года после обмена заключенными между Россией и странами Запада. Представитель суда отметила, что запрос об объявлении россиянина в розыск остался без рассмотрения, так как уполномоченным органом по этому вопросу является Окружной суд Варшавы.
Адвокат Рубцова Катажина Домбровская уже подала апелляцию на решение об аресте, и ее будут рассматривать двадцатого мая. Ранее, девятого августа 2024 года, польская прокуратура обвинила Рубцова в шпионаже и передала его дело в суд. Его подозревают в том, что он якобы передавал российской разведке информацию, способную нанести вред Польше в период с апреля 2016 года по февраль 2022-го в различных польских городах.
В феврале 2026 года дело против Рубцова приостановили до момента его розыска. Сам Павел Рубцов родился в Москве, но с начала 1990-х жил в Испании под фамилией Гонсалес, занимался журналистикой и политологией, а в феврале 2022 года освещал в Польше ситуацию с украинскими беженцами.
Позже власти Польши задержали еще 32 человека по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.