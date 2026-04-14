Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждёт неопределённость, но это не повод складывать руки.
При взрыве в Киевской области ранен мужчина
В частном секторе города Бровары Киевской области прогремел взрыв, в результате которого пострадал один мужчина, а подозреваемых задержали правоохранители, сообщили украинские СМИ.
Взрыв в Броварах Киевской области произошел в частном секторе, передает ТАСС.
Местная полиция квалифицировала случившееся как теракт. По данным агентства РБК-Украина, причиной происшествия стало срабатывание самодельного взрывного устройства.
В результате инцидента один мужчина получил ранения. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых по данному делу.
Ранее на одном из предприятий Броварского района после ночных взрывов возник сильный пожар.