Фицо заявил о желании восстановить нефтепровод «Дружба»
Фицо после парламентских выборов в Венгрии заявил, что страны Центральной Европы заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».
По словам Фицо, он готов к тесному сотрудничеству с новым премьером Венгрии, и подчеркнул, что цели словацких властей относительно энергетической безопасности остаются неизменными.
Венгерская оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, по предварительным данным после подсчета 93,4% голосов, занимает лидирующую позицию на выборах, получая 138 из 199 мест в парламенте. Это создает условия для формирования нового правительства и запуска новых инициатив в энергетической сфере.
Фицо отметил, что страны региона видят восстановление нефтепровода «Дружба» как важный фактор для энергетической стабильности и развития сотрудничества. Он подчеркнул: «Я полагаю, что со стороны Словакии, Венгрии и Центральной Европы в целом сохраняется сильная заинтересованность в восстановлении работы нефтепровода «Дружба».
С конца января поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию были приостановлены из-за блокировки транзита со стороны Киева. Украинские власти объяснили это повреждением трубопровода, что создало дополнительные трудности для стран региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.
Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо допустил вероятность целенаправленного уничтожения этой магистрали по инициативе Владимира Зеленского.
Для выяснения технического состояния трубопровода Будапешт и Братислава договорились создать совместную следственную комиссию.