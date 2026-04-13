Госпиталь для дельфинов решили открыть на Кубани
Стационар для оказания экстренной помощи дельфинам, созданный на пожертвования, планируется открыть в Анапе к началу июня, сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
Белей рассказала, что стационар для экстренной помощи дельфинам, построенный на средства благотворителей, откроется в Анапе к началу июня, передает ТАСС. «Строим стационар для оказания экстренной помощи пострадавшим китообразным, он практически уже готов. Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях – это, конечно, всегда тяжело, и для дельфина, и для человека», – отметила она.
Учреждение рассчитано на несколько животных и будет находиться в крытом павильоне. Размер бассейна составляет 10 на 6 метров при глубине 2 метра. Также установлено современное бесхлорное оборудование для водоподготовки, гидравлическая платформа для перемещения крупных дельфинов, кормокухня, помещение для сотрудников, хранения медикаментов и оборудования.
По словам Белей, долгие поиски подходящего участка завершились предложением Центра реабилитации средиземноморских черепах имени Никольского, который выделил часть своей территории в поселке Супсех под Анапой. Эта некоммерческая организация занимается реабилитацией и возвращением в природу краснокнижных черепах.
В Черном и Азовском морях обитает три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Азовка занесена в Красную книгу России и находится под угрозой критического исчезновения, что требует срочных мер защиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре спасатели вернули в море выброшенного на берег в Анапе дельфиненка.
В апреле волонтеры нашли на побережье Черного моря 82 погибших млекопитающих.
В декабре экологи зафиксировали гибель 21 дельфина из-за разлива нефтепродуктов.