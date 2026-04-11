Переживший блокаду кактус-гигант обрезали из-за риска разрушения оранжереи

В Петербурге обрезали переживший блокаду кактус из-за угрозы разрушения оранжереи
В Ботаническом саду Петра Великого пришлось срезать верхушку 94-летнего кактуса, который пережил блокаду Ленинграда, потому что он начал угрожать остеклению потолка.
Сотрудники Ботанического сада Петра Великого в Петербурге укоротили гигантский кактус, переживший блокаду Ленинграда, передает РИА «Новости». Растение начало слишком быстро расти и могло пробить стеклянную крышу оранжереи.
«Наш оранжерейный Сан Педро выращен из семян посева 1930 года. Он пережил блокаду Ленинграда, о чем свидетельствует оливковая лента медали «За оборону Ленинграда», – сообщили в учреждении. Речь идет об эхинопсисе Тершека, одном из самых крупных южноамериканских кактусов.
В дикой природе, в Аргентине и Боливии, такие растения достигают 12 метров в высоту при диаметре 50 сантиметров. Петербургскому гиганту исполнилось 94 года, и лишь в 2023 году у него появился первый боковой побег.
В последние годы кактус стал расти значительно быстрее, добравшись до самого потолка. Специалистам пришлось срезать макушку огромного растения, вес которой составил не менее 60 килограммов. Ботанический сад был основан в 1714 году Петром I и сейчас насчитывает более 7,5 тыс. растений в оранжереях.
7 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году в честь 82-й годовщины этого события президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.